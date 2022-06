Prawie wszystkie banki z przerwami. Zapowiada się trudny weekend dla klientów

fot. Proxima Studio / / Shutterstock

Niedostępność płatności Blik, przelewów natychmiastowych oraz brak możliwości zapłacenia za zakupy w sklepach internetowych – większość banków w Polsce zapowiedziała przerwy techniczne. Jak co tydzień na Bankier.pl sprawdzamy weekendowe prace serwisowe w instytucjach.



Przerwy techniczne na najbliższy weekend zapowiedziało aż 12 banków: PKO Bank Polski, ING Bank Śląski, Credit Agricole, Volkswagen Bank, Bank BPS, Santander Consumer Bank, Bank Pocztowy, mBank, Nest Bank, Getin Bank, Toyota Bank oraz Bank Pekao.

PKO BP z przerwą techniczną

PKO Bank Polski zapowiedział kilka przerw technicznych w działaniu poszczególnych usług na najbliższy weekend. Najdłuższa z nich rozpocznie się w niedzielę (12 czerwca) o północy i potrwa do godziny 12:00. W tym czasie niedostępna będzie aplikacja mobilna, bankowość internetowa ora telefoniczna. Podczas przerwy klienci nie skorzystają także z funkcji Open Banking oraz płatności w sklepach internetowych za pomocą usługi „Płacę z iPKO”.

Krótsza przerwa techniczna będzie mieć miejsce również w niedzielę (12 czerwca). Pomiędzy północą a godziną 3:00 wystąpią utrudnienia w płaceniu kartą w internecie, natomiast w godzinach 3:00-12:00 w ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure 2 dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty.

Dodatkowo w czasie prac serwisowych w PKO BP (od północy do godziny 12:00) aplikacją mobilną będzie można tylko wypłacać pieniądze z bankomatów oraz płacić w sklepach stacjonarnych i internetowych tylko za pomocą Blika.

Poradnik 10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Prace serwisowe w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski również zapowiedział przerwę techniczną. W nocy z soboty na niedzielę (z 11 na 12 czerwca) od północy do godz. 04:30 nieodstępne będą przelewy natychmiastowe Express Elixir i przelewy na telefon Blik. Natomiast pomiędzy północą a godziną 1:00 mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji wpłat kartą w urządzeniach sieci ING/ Planet Cash.

Przerwa techniczna w Banku Pekao

Klienci Banku Pekao muszą liczyć się z szeregiem niedostępności spowodowanych planowanymi pracami serwisowymi w banku. Pierwsza przerwa techniczna rozpocznie się w sobotę (11 czerwca) o godzinie 23:00 i potrwa do północy. W tym czasie niedostępna będzie bankowość internetowa, aplikacja mobilna, Pekao24Makler i platformy eTrader Pekao. Z kolei od północy do godziny 14:00 klienci mogą mieć trudności ze złożeniem wniosku o Pożyczkę Klik Gotówka.

Natomiast w niedzielę (12 czerwca) pomiędzy godziną 3:00 a 6:00 klienci Pekao nie zapłacą aplikacją PeoPay i kodem Blika, nie skorzystają z bankomatu, terminala płatniczego, karty płatniczej oraz nie przeleją pieniędzy z karty kredytowej.

Również w niedzielę (12 czerwca) od godziny 0:30 do godziny 4:30 niedostępne będą przelewy natychmiastowe Express Elixir oraz przelewy na telefon Blik w aplikacji mobilnej.

Utrudnienia w mBanku

Przerwa techniczna czeka także na klientów mBanku. W nocy z soboty na niedzielę (11 na 12 czerwca) w godzinach 23:00 - 4:00 niedostępne będą przelewy na telefon Blik oraz przelewy ekspresowe. Jak podaje mBank, usługi będą niedostępne zarówno w serwisie transakcyjnym, jak i na urządzeniach mobilnych.

Przerwa techniczna w Credit Agricole

Kolejnym bankiem, który zapowiedział przerwę techniczną na najbliższy weekend, jest Credit Agricole. Planowane prace serwisowe rozpoczną się o północy w niedzielę (12 czerwca) i potrwają do godziny 7:00. W trakcie przerwy technicznej niedostępne będą następujące usług:

serwisy CA24 (eBank, mobilny, tekstowy),

automatyczny serwis telefoniczny IVR,

płatności internetowe Przelew Online,

Blik.

Dodatkowo oprócz wymienionych utrudnień podczas planowanych prac serwisowych klienci banku Credit Agricole nie otrzymają powiadomień SMS o transakcjach wykonanych kartą płatniczą.

Przerwa techniczna w Nest Banku

Na najbliższy weekend prace serwisowe zapowiedział także Nest Bank. Na klientów czeka "pakiet" niedostępności. Pierwsza z nich rozpocznie się w sobotę (11 czerwca) o godzinie 7:00 i potrwa do północy. W tym czasie bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą działać tylko w trybie przyjmowania zleceń. W praktyce oznacza to, że po zalogowaniu do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej klienci będą mogli sprawdzić stan konta i zlecić przelew do realizacji po zakończeniu niedostępności. Natomiast niedostępny będzie:

Blik, Visa Mobile i przelewy natychmiastowe,

płatności w sklepie internetowym korzystając z linka do płatności,

potwierdzanie płatności za zakupy kartą w internecie przy użyciu bankowości elektronicznej,

zmienianie limitów płatności w bankowości elektronicznej.

Natomiast od północy do godziny 9:00 w niedzielę (12 czerwca) niedostępna będzie aplikacja mobilna, bankowość internetowa, Blik, Visa Mobile, potwierdzanie płatności za zakupy kartą w internecie przy użyciu bankowości elektronicznej, płatności w sklepie internetowym korzystając z linka do płatności oraz zmienianie limitów płatności w bankowości elektronicznej.

Santander Consumer Bank z przerwą

Prace techniczne zapowiedział także Santander Consumer Bank. Planowana przerwa będzie mieć miejsce w sobotę (11 czerwca) pomiędzy godziną 4:00 a 12:00. W tym czasie niedostępna będzie bankowość internetowa oraz aplikacja mobilna.

Prace serwisowe w Getin Banku

Również na klientów Getin Banku czekają utrudnienia w trakcie nadchodzącego weekendu. Przerwa serwisowa rozpocznie się w sobotę (11 czerwca) o godzinie 23:50 i potrwa do niedzieli (12 czerwca) do godziny 6:00. Podczas przerwy technicznej klienci nie będą mogli:

zalogować się do bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej,

potwierdzić w bankowości płatności za zakupy w internecie,

skorzystać z usług Blik.

Jak podaje Getin Bank, w trakcie przerwy technicznej będą działać płatności kartą płatniczą oraz zbliżeniowe telefonem.

Bank BPS z przerwą serwisową

Z przerwą techniczną będą mierzyć się również klienci Banku BPS. W niedzielę (12 czerwca) od godziny 0:30 do 4:30 niedostępne będą płatności natychmiastowe Express Elixir. Jak podaje BPS, prace serwisowe prowadzone są po stronie Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Przerwa techniczna w Toyota Banku

W niedzielę (12 czerwca) pomiędzy godziną 7:00 a 12:00 klienci Toyota Banku muszą liczyć się z utrudnieniami w dostępie do systemu bankowości elektronicznej, serwisu telefonicznego, wyciągów oraz usług tzw. szybkich płatności. Dodatkowo pomiędzy godziną 10:00 a 12:00 mogą wystąpić utrudnienia w płatnościach kartowych.

Prace techniczne w Volkswagen Banku

Również Volkswagen Bank zapowiedział planowane prace techniczne. Klienci banku w niedzielę (12 czerwca) pomiędzy godziną 7:00 a 15:00 nie będą mogli zalogować się do bankowości elektronicznego oraz skorzystać z kart płatniczych.

Bank Pocztowy z przerwą techniczną

Z kolei na klientów Banku Pocztowego utrudnienia w dostępie do usługi składania wniosków kontaktowych oraz o produkty Banku Pocztowego. Przerwa techniczna rozpocznie się w poniedziałek (13 czerwca) o godzinie 22:00 i potrwa do wtorku (14 czerwca) do godziny 3:00.

DF