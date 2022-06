W tym tygodniu nie zapłacisz Blikiem w ING. Inne banki też z utrudnieniami

fot. Tero Vesalainen / / Shutterstock

Utrudnienia w płatnościach Blik zbliżeniowych, brak możliwości zapłacenia za zakupy internetowe oraz niedostępna aplikacja mobilna. Nadchodzący tydzień zapowiada się pod szyldem przerw technicznych w bankach. Sprawdź, jakie opcje będą niedostępne.

Przerwy techniczne co do zasady banki przeprowadzają w trakcie weekendu. Jednak w tym tygodniu aż cztery instytucje zdecydowały się na prace serwisowe poza weekendem. Należy do nich: ING Bank Śląski, Alior Bank, Bank Pocztowym oraz Santander Consumer Bank.

Przerwa techniczna w ING Banku Śląskim

Podwójna krótka przerwa techniczna czeka na klientów ING Banku Śląskiego. Prace serwisowe spowodują utrudnienia w korzystaniu z jednej w usług. W poniedziałek (6 czerwca) pomiędzy godziną 15:00 a 20:00 oraz w środę (8 czerwca) od godziny 17:30 do 19:30 nieodstępne będą płatności przy pomocy Blika zbliżeniowego oraz aktywacja usługi Blika zbliżeniowego.

Alior Bank z przerwą serwisową

Również Alior Bank zapowiedział przerwę techniczną. Prace serwisowe rozpoczną się we wtorek (7 czerwca) o godzinie 22:30 i potrwają do środy (8 czerwca) do godziny 2:00. W tym czasie niedostępne będą funkcjonalności inwestycyjne.

Przerwa techniczna w Banku Pocztowym

Klienci Banku Pocztowego muszą liczyć się z kilkoma przerwami technicznymi w trakcie tygodnia. Pierwsza w nich rozpocznie się w poniedziałek (6 czerwca) o godzinie 16:00 i potrwa do godziny 20:00. Podczas planowanych prac niedostępne będzie pobranie kodu CVC2 dla kart wirtualnych.

Kolejna przerwa techniczna w Banku Pocztowym będzie mieć miejsce w środę (8 czerwca). Pomiędzy godziną 22:00 a 24:00 niedostępne będą transakcje 3Dsecure, przyłączanie kart do usługi 3Dsecure oraz brak możliwości przyłączania kart płatniczych do portfeli cyfrowych Xiaomi Pay/Garmin Pay/ Google Pay/Apple Pay.

Santander Consumer Bank z pracami serwisowymi

Przerwa techniczna czeka na klientów Santander Consumer Banku. Prace serwisowe odbędą się w nocy z wtorku na środę (z 7 na 8 czerwca) pomiędzy godziną 22:00 a 6:00. W tym czasie niedostępna będzie aplikacja mobilna oraz system bankowości internetowej.

Dominika Florek