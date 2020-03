Trudniejszy dostęp do PKO BP, Pekao, ING i Millennium w ten weekend

Klienci kilku dużych banków muszą liczyć się z utrudnieniami w korzystaniu z bankowości internetowej, mobilnej, kart płatniczych i bankomatów. Przerwy w ten weekend zaplanowały m.in. PKO Bank Polski, Bank Pekao, ING Bank Śląski i Bank Millennium. Nie ma to związku z koronawirusem, a wcześniej zaplanowanymi pracami serwisowymi.

Większość banków zaplanowała przerwy techniczne na noc z soboty na niedzielę (14/15 marca). Pierwsze utrudnienia rozpoczną się jednak już w piątek wieczorem.

Przerwa w PKO Banku Polskim i Inteligo

Prace modernizacyjne w PKO Banku Polskim i jego internetowej wersji Inteligo dotkną serwisów iPKO, iPKO biznes oraz aplikacji IKO. W sobotę, 14 marca, od godz. 0:01 do 16:00 nie będą działały przelewy zagraniczne (DPW), z kolei od godz. 0:01 do 12:00 nie będzie możliwości wykonania przelewu natychmiastowego (Express Elixir). W czasie prowadzonych prac, działać będą jednak wszystkie karty.

Utrudnienia w Banku Pekao

Drugi etap prac rozpocznie się o godz. 0:00 w nocy z soboty na niedzielę (14/15 marca). Do godz. 12:00 w niedzielę nie będzie można korzystać z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO, iPKO biznes oraz z płatności internetowych za pomocą usługi „Płacę z iPKO”. Do godz. 6:00 w niedzielę nie będzie działała również aplikacja IKO. Od godz. 6:00 do 12:00 jej działanie będzie ograniczone jedynie do wypłat z bankomatów oraz płatności za pomocą Blika.

Modernizację bankowości internetowej i mobilnej na najbliższy weekend zaplanował także Bank Pekao. Od godz. 4:30 do 10:30 w niedzielę, 15 marca, klienci banku mogą mieć problemy w używaniu kart: Visa Debit Gold, Visa Business, wielowalutowej karty debetowej. W czasie prac niedostępna może być także aplikacja PeoPay.

Ograniczenia w działaniu Banku Millennium

W nocy z soboty na niedzielę (14/15 marca) prace serwisowe przeprowadzi także Bank Millennium. Od godz. 0:00 do 3:00 mogą występować przerwy w dostępie do internetowego serwisu Millenet i aplikacji mobilnej banku.

Przerwa obejmie także płatności Blikiem, kartami debetowymi i kredytowymi przez internet oraz serwis TeleMillennium.

Przerwa w ING Banku Śląskim

Nieco dłużej potrwa przerwa techniczna w ING Banku Śląskim, którą także zaplanowano na noc z soboty na niedzielę (14/15 marca). Podczas prac modernizacyjnych, które potrwają od godz. 0:00 do 4:30, nie będą działać bankomaty i wpłatomaty. Niemożliwe będą także płatności Blikiem, przelewy ekspresowe, płatności internetowe „Płać z ING” oraz transakcje kartą potwierdzane kodem SMS. Nie będzie można również zalogować się do systemu Moje ING oraz aplikacji mobilnej Moje ING Mobile.

W trakcie prac serwisowych mogą występować także problemy z płaceniem kartą.

Dodatkowo, w niedzielę (15 marca) od godz. 8:00 do 17:00 niedostępny będzie moduł Makler w systemie bankowości internetowej oraz aplikacja ING Makler Mobile.

Przerwa w Getin Noble Banku

O planowanej przerwie w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej w ten weekend informuje także Getin Noble Bank. Prace konserwacyjne odbędą się w sobotę (14 marca) i potrwają od godz. 23:00 do 23:35.

Brak dostępu do Banku BPS

Już w nocy z piątku na sobotę (13/14 marca) dostęp do bankowości internetowej, w związku z pracami serwisowymi, zablokuje Bank BPS. System e-25 będzie niedostępny od godz. 23:00 w sobotę (14 marca) do godz. 1:00 w niedzielę (14 marca).

MKZ