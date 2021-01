Prace serwisowe w PUE ZUS. Robocze wnioski o 500+ będą usunięte

fot. Bartlomiej Kudowicz / FORUM

Niedostępny kreator wniosków programu "Rodzina 500+" oraz ograniczenia w dostępie do pozostałych funkcji Platformy Usług Elektronicznych w czeka nas najbliższy weekend. ZUS zapowiedział prace serwisowe.

W piątek wieczorem przez trzy godziny przedsiębiorcy, podatnicy oraz pozostali petenci muszą liczyć się z utrudnieniami podczas korzystania z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

ZUS PUE – logowanie do systemu

Już w piątek (29 stycznia) o godzinie 22:00 rozpoczną się prace serwisowe w PUE ZUS i potrwają do godziny 1:00 następnego dnia, czyli soboty (30 stycznia). W tym czasie mogą wystąpić problemy z logowaniem się do serwisu Platformy Usług Elektronicznych oraz w korzystaniu z jego funkcji, zapowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

"W tym czasie lekarze i asystenci medyczni mogą bez zakłóceń wystawiać e-ZLA. Na stronie serwisowej będzie dostęp do pulpitu lekarza - nowego narzędzia, które pozwala na wystawianie zwolnień w czasie ograniczeń w dostępie do PUE ZUS" – czytamy w komunikacie prasowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

500+ – niedostępne wnioski

Dodatkowo w najbliższy weekend wystąpią ograniczenia w dostępie do kreatora wniosków w programie "Rodzina 500+" na PUE ZUS. Prace serwisowe rozpoczną się w piątek (29 stycznia) o godzinie 22:00 i potrwają do 31 stycznia 2021 r. do godziny 23:59.

– W ramach prac serwisowych (...) z profili usuniemy wnioski 500+, które zostały wypełnione, ale nie zostały wysłane (wnioski mają status dokumentu roboczego, dokumentu usuniętego lub znajdują się w zakładce [Zlecenia]). Jest to niezbędne w związku z udostępnieniem od 1 lutego wniosku 500+ na nowy okres świadczeniowy. Wnioski 500+ utworzone na dotychczasowym formularzu można wysłać elektronicznie przez portal PUE najpóźniej do 29 stycznia 2021 r. do godz. 22:00 – informuje ZUS.

