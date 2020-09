fot. lucadp / Shutterstock

W najbliższy weekend klienci kilku dużych banków będą musieli pogodzić się z przerwą w dostępie do swoich kont i innych produktów. Prace serwisowe zapowiedzieli m.in. PKO Bank Polski, ING Bank Śląski czy BNP Paribas Bank Polska.

Przerwa w Banku BPS

Bank BPS zapowiada na ten weekend dwie przerwy. Pierwsza z nich rozpocznie się już w piątek (11 września 2020 r.) o godz. 23.00 i potrwa do godz. 2.00 dnia następnego. W ciągu tych trzech godzin nie będzie możliwości zalogowania się do bankowości elektronicznej.

W niedzielę (13 września) w godz. 1.00-4.00 nieczynna będzie natomiast infolinia banku. W tym czasie będzie można jednak zastrzec kartę przez portal Kartosfera lub podany na stronie banku numer telefonu.

Przerwa w Banku Pocztowym i EnveloBanku

Na przerwę w dostępie do bankowości internetowej powinni się również przygotować klienci Banku Pocztowego i EnveloBanku. Planowana przerwa będzie miała miejsce na przełomie soboty (12 września) i niedzieli (13 września) w godz. od 22.00 do maksymalnie godz. 6.30. W podanym przedziale czasowym klienci nie będą mogli korzystać z bankowości internetowej oraz mobilnej, a infolinia będzie działała tylko w trybie informacyjnym.

Przerwa w BNP Paribas Bank Polska

BNP Paribas Bank Polska to kolejny bank, który swoją przerwę serwisową zaplanował na piątek (11 września) i sobotę (12 września). Od godziny 22.00 do godz. 1.00 nie będzie możliwe zalogowanie się do systemów BiznesPl@net, Mobile BiznesPl@net, GOmobile Biznes i BNP Paribas Connect Host to Host.

Przerwa w Idea Banku

Prace modernizacyjne w Idea Banku będą przyczyną przerwy technicznej wyznaczonej na piątek (11 września) i sobotę (12 września). W piątek o godz. 22.00 klienci banku stracą możliwość korzystania z bankowości internetowej i mobilnej na 8 godzin. Sprawność systemów powinna zostać przywrócona o godz. 6.00 dnia następnego.

Przerwa w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski informuje na swojej stronie internetowej o pracach serwisowych, które odbędą się w nocy z soboty na niedzielę (12/13 września) w godz. 0.00-5.30. Bank zaznacza, że w podanych godzinach klienci mogą mieć problemy z korzystaniem z wpłatomatów (także wpłat BLIKIEM), składaniem wniosków w Moim ING i przez stronę internetową i obsługą kart w ING Business. Niemożliwe natomiast będzie realizowanie płatności kartą w internecie ze standardem 3DSecure (transakcje potwierdzane jednorazowo kodem SMS), aktywowanie kart, zmienianie limitów transakcyjnych i nadawanie kodów PIN zamawianie kart płatniczych, przypisywanie do telefonu kart w aplikacji Moje ING Mobile, dodawanie kart Mastercard w portfelach mobilnych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay) oraz wykonywanie operacji na rachunku karty kredytowej.

Klienci korzystający z modułu Makler i aplikacji mobilnej ING Makler nie będą mogli z nich korzystać przez blisko cała sobotę. Od godz. 8.00 do godz. 18.00 będą przeprowadzone prace technologiczno-serwisowe.

Przerwa w PKO Banku Polskim i Inteligo

Do banków z przerwami dołącza również PKO Bank Polski i jego internetowa marka Inteligo. W ich przypadku przerwa zostanie przeprowadzona w niedzielę (13 września) od godz. 00.00 do godz. 12.30. Dla klientów oznacza to niedostępność systemów iPKO, iPKO biznes, Inteligo oraz „Płacę z iPKO” i „Płącę z Inteligo”.

Od godz. 0.00 do godz. 6.00 w ogóle nie będzie dostępna aplikacja IKO, a od 6.00 do 12.30 będzie można nią jedynie wypłacać pieniądze z bankomatów oraz płacić w sklepach stacjonarnych i internetowych.

MDe