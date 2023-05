Nadchodzą kłopoty z płatnościami i wypłatą gotówki dla klientów kilku banków

Brak dostępu do Blika, przelewów natychmiastowych oraz kłopoty przy wypłacaniu gotówki z bankomatów to tylko część utrudnień, jakie czekają na klientów kilku banków. Jak co tydzień na Bankier.pl sprawdzamy, które instytucje zapowiedziały przerwy techniczne od piątku do niedzieli.

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

W trakcie najbliższych trzech dni prace modernizacyjne zapowiedziały trzy instytucje: ING Bank Śląski, Credit Agricole oraz Santander Bank Polska.

Przerwa techniczna w Credit Agricole

Bank Credit Agricole zapowiedział prace informatyczne na najbliższe weekend. W związku z tym pomiędzy godziną 23:00 w sobotę (13 maja) a godziną 10:00 w niedzielę (14 maja) niedostępny będzie serwis bankowości internetowej, telefonicznej oraz aplikacja mobilna. W trakcie przerwy technicznej klienci Credit Agricole nie skorzystają z usług Blik, płatności internetowych Przelew Online oraz automatycznego serwisu telefonicznego IVR.

Prace administracyjne w Santander Banku Polska

Santander Bank Polska zaplanował przerwę techniczną, która rozpocznie się w sobotę (13 maja) o północy i potrwa do godziny 2:00. W tym czasie niedostępny będzie serwis bankowości internetowej, aplikacja mobilna, przelewy natychmiastowe, płatność w sklepach internetowych (Przelew24), Kantor Santander oraz usługi Blik.

Prace serwisowe w ING Banku Śląskim

Klienci ING Banku Śląskiego muszą liczyć się z ograniczeniami w związku z przeprowadzanymi pracami serwisowymi. ING zaplanował przerwę techniczną na koniec weekendu. W nocy z niedzieli na poniedziałek (z 14 na 15 maja) od północy do godziny 03:00 wystąpią problemy z realizacją transakcji w urządzeniach sieci ING/Planet Cash. "Transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line" - podaje ING w komunikacie prasowym.

