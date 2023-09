W weekend kłopoty z płatnościami. Klienci kilku banków bez dostępu do części usług

Kilka banków zapowiedziało przerwy w dostępnie do płatności i usług Blik. Trudności dotyczą także logowania do aplikacji mobilnej oraz serwisu bankowości internetowej. Jak co tydzień na Bankier.pl publikujemy pełną listą przerw technicznych zaplanowanych przez instytucje na nadchodzący weekend. Sprawdź, czy twój bank planuje ograniczenia w dostępie do podstawowych usług.

fot. Melnikov Dmitriy / / Shutterstock

W najbliższy weekend klienci kilku banków muszą zmierzyć się z mniejszymi lub większymi problemami w dostępie do usług. Przerwy techniczne zapowiedział: mBanku, Bank Ochrony Środowiska, VeloBank oraz Bank Polskiej Spółdzielczości.

Przerwa techniczna w mBanku

W najbliższy weekend mBank przeprowadzi prace serwisowe. W związku z tym wystąpią przerwy w dostępie do części usług. W nocy z soboty na niedzielę (9 na 10 września) w godzinach 2:30 – 6:40 klienci nie zapłacą kartą płatniczą oraz nie wypłacą gotówki z bankomatu. Dłuższa przerwa będzie w dostępnie do płatności za zakupy w internecie, te transakcje będą niedostępne pomiędzy godziną 2:30 a 8:00.

Dodatkowo od godziny 2:30 do 8:00 w powodu prowadzonych prac, klienci mBanku nie zalogują się na swoje konto w internecie oraz w aplikacji mobilnej. Nieodstępne będzie także składanie wniosków online.

W godzinach od 2:30 do 6:40 nie będą działały także karty dla klientów obsługiwanych w ramach MSP i korporacje. Tak samo jak w przypadku klientów indywidualnych za zakupy w internecie nie będzie można zapłacić pomiędzy godziną 2:30 a 8:00, podaje mBank w komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie.

Przerwa serwisowa w VeloBanku

Prace techniczne w VeloBanku rozpoczną się w o godzinie 23:50 w sobotę (9 września). Potrwają do niedzieli (10 września) do godziny 10:30. Jak informują przedstawiciele banku, w ich trakcie niedostępna będzie zarówno bankowość internetowa jak i mobilna. W trakcie przerwy serwisowej nie działać będzie usługa Blik oraz opcję płatności kartą online.

Prace techniczne w Banku Polskiej Spółdzielczości

Kolejną instytucją, która zapowiedziała przerwę techniczną na najbliższy weekend, jest Bank Polskiej Spółdzielczości. Prace rozpoczaną się o godzinie 22:00 i potrwają do godziny 23:00 w piątek (8 września). W tym czasie klienci banku nie będą mogli skorzystać z obsługi kart płatniczych w bankowości internetowej.