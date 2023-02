Przerwy w bankach w ten weekend. Lepiej zaopatrz się w gotówkę

Kolejny weekend, kolejne przerwy w bankach. Jak co tydzień przygotowujemy ich poręczną rozpiskę. W ten weekend mogą się oni spotkać z brakiem dostępu do konta, problemami z płatnościami kartą czy wypłatami z bankomatu.

fot. Anton Sidorenko / / Shutterstock

Przerwy na ten weekend zaplanowały następujące instytucje: Bank BPS, Bank Nowy, Bank Pocztowy, BNP Paribas Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, neoBank oraz VeloBank.

Prace serwisowe w Banku BPS

Bank BPS informuje na swojej stronie internetowej o planowanych na sobotę (18 lutego 2023 r.) pracach serwisowych. W związku z tym w godzinach 8.00 – 14.00 nie będzie można wykonywać przelewów dewizowych.

Prace konserwacyjne w Banku Nowym

Posiadacze kont w Banku Nowym powinni mieć na uwadze, że w niedzielę (19 lutego) między godz. 2.00 a godz. 6.00 mogą pojawić się problemy z obsługą kart płatniczych. Wynika to z przeprowadzanych w tym czasie prac konserwacyjnych.

Prace administracyjne w Banku Pocztowym

Kolejnym bankiem na liście z przerwami jest Bank Pocztowy. W jego przypadku przerwa rozpocznie się o godzinie 3.00 w niedzielę (19 lutego). W tym czasie klienci stracą możliwość pobrania danych karty w bankowości elektronicznej, w tym kodu CVC2. Godzinę później o godz. 4.00 wstrzymana zostanie możliwość wykonywania transakcji 3D Secure wymagających uwierzytelnienia poprzez kod wysyłany przez SMS oraz nie będzie możliwe przyłączanie kart do portfeli Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay oraz Xiaomi Pay. Prace potrwają do godziny 8.00 tego samego dnia.

Przerwa w BNP Paribas Bank Polska

BNP Paribas Bank Polska rozpocznie prace już w piątek (17 lutego). Od godz. 21.00 do godz. 1.00 kolejnego dnia (sobota, 18 lutego) nie będą dostępne następujące systemy: GOonline Biznes, GOmobile Biznes, GOconnect Biznes (Host to Host). Utrudnienia są spowodowane pracami serwisowymi.

Prace serwisowe w ING Banku Śląskim

W sobotę (18 lutego) w godz. 8.00 – 18.00 nie będzie można skorzystać z modułu Makler w bankowości internetowej ING Banku Śląskiego. W tym czasie bank ma zaplanowane prace technologiczno-serwisowe.

Pozostali klienci powinni również nastawić się na utrudnienia. W nocy z soboty na niedzielę (18/19 lutego) od północy do godz. 5.30 nie będzie można płacić kartami w internecie z 3DSecure, aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych i nadawać kodów PIN, zamówić kart płatniczych, przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile, dodać kart Mastercard do portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay), zrobić przelewu z rachunku karty kredytowej, realizować operacji na kartach w bankowości elektronicznej. Nie będą także działać pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących i oszczędnościowych. W czasie przerwy mogą pojawić się problemy ze składaniem wniosków w Moim ING i na stronie www.ing.pl, a także z obsługą kart w systemie ING Business czy korzystaniem z usług powierniczych (e-Custody) oraz z części wniosków.

W godz. 6.50 – 7.30 tego samego dnia nie będzie można zlecać przelewów natychmiastowych BlueCash.

Przerwa techniczna w mBanku

W ten weekend nie będą próżnowali również informatycy mBanku. W niedzielę (19 lutego) o godz. 2.15 rozpoczną się prace, które spowodują, że nie będzie można:

płacić kartą,

wypłacać środków z bankomatu,

zalogować się na konto,

złożyć wniosku.

O godz. 7.30 będzie można korzystać z części usług banku. Niedostępne do godz. 9.00 będą jeszcze płatności kartą w internecie oraz systemy bankowości internetowej i mobilnej. Do tej godziny nie będzie można także złożyć żadnego wniosku.

Prace w neoBanku

W niedzielę (19 lutego) w godz. 2.00 – 6.00 klienci Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego (neoBanku) mogą spotkać się z trudnościami w realizacji transakcji wykonanych kartą płatniczą wydaną do kont tego banku. W czasie przerwy będą przeprowadzone prace konserwacyjne.

Przerwa techniczna w VeloBanku

Na ulepszenie systemów postawił również VeloBank. W przypadku tej instytucji prace rozpoczną się w sobotę (18 lutego) o godz. 23.50, a skończą o godz. 6.00 w niedzielę (19 lutego). Jako efekt uboczny bank podaje brak możliwości zalogowania się na konto i brak możliwości korzystania z Blika. Utrudnione mogą być płatności online kartą.