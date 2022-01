Banki informują o przerwach. Niedostępne niektóre usługi

fot. lucadp / / Shutterstock

Brak dostępu do modułu Makler, problemy z zalogowaniem się na konto czy przerwa płatności Blik. To najczęściej pojawiające się utrudnienia, z którymi mogą się spotkać klienci w ten weekend. Niektóre banki informują również o przerwie w składaniu wniosków w programie „Rodzina 500+”

Przerwa w banku BPS

W poniedziałek (31 stycznia 2022 r.) w wybranych godzinach w Banku BPS nie będzie dostępu do wniosku Tarcza PFR. Jest to związane z pracami serwisowym, które się odbędą między 6.00 a 7.30.

Przerwa techniczna w Banku Millennium

Bank Millennium zapowiada na swojej stronie przerwę techniczną związaną z płatnościami kartami. W sobotę w nocy (29 stycznia) od godz. 0.30 do godz. 1.15 nie będą działały płatności Blik oraz inne usługi jak spłata karty, aktywacja nowej karty i zmiana ustawień karty. Bank nie przewiduje trudności z płatnościami kartami w tym czasie.

Prace modernizacyjne w Banku Pekao

W sobotę (29 stycznia) Bank Pekao planuje przeprowadzić prace modernizacyjne, które wpłyną na dostęp do usług maklerskich. Od godz. 7.00 do godz. 18.00 klienci mogą mieć trudności w dostępie do składania dyspozycji i zleceń w serwisie Pekao24Makler, aplikacji Pekao24Makler i PeoPay oraz platformie eTrader Pekao.

Przerwa w Getin Noble Banku

Niedostępność bankowości internetowej i mobilnej to efekt uboczny prac technicznych, które będą prowadzone przez informatyków Getin Noble Banku. Prace będą miały miejsce w nocy z soboty na niedzielę (29/30 stycznia) między godz. 23.50 a godz. 4.00.

Przerwa w dostępie do ubezpieczenia w Inteligo i PKO BP

Na stronie Inteligo można przeczytać, że w sobotę (29 stycznia) od północy do godz. 5.00 w aplikacji IKO nie będzie dostępu do ubezpieczenia Moje Podróże24. W przypadku PKO BP zakres niedostępnych ubezpieczeń jest nieco szerszy. Bank informuje, że w serwisie internetowym i telefonicznym iPKO oraz aplikacji IKO nie będą dostępne ubezpieczenia Moje Podróże24, Mój Dom24, Moje Życie24, PKO Ubezpieczenie dziecka oraz Assistance. Godziny przerwy pozostają takie same jak w przypadku Inteligo.

Przerwa techniczna w mBanku

mBank to kolejny bank, który w ten weekend pracuje nad usługami maklerskimi. eMakler nie będzie działał w sobotę (29 stycznia) od godz. 6.30 do godz. 20.00.

Prace w Nest Banku

Klienci Nest Banku nie będą mieli możliwości zalogowania się do bankowości internetowej i mobilnej przez godzinę w sobotę (29 stycznia). Jest to spowodowane pracami serwisowymi, które potrwają od 0.30 do 1.30.

Prace serwisowe w Santander Consumer Banku

Santander Consumer Bank jako jeden z nielicznych przeprowadzi prace serwisowe w niedziele (30 stycznia). W godzinach 8.00 – 10.00 bankowość elektroniczna nie będzie dostępna.

Przerwa techniczna w Toyota Banku

Toyota Bank dołącza do listy przeprowadzających prace serwisowe w sobotę (29 stycznia). Od godz. 21.00 do godz. 22.00 mogą wystąpić problemy w dostępie do systemu bankowości elektronicznej, automatycznego serwisu telefonicznego i usług tzw. szybkich płatności.

Przerwa w dostępie do wniosków „Rodzina 500+”

Bank Pocztowy informuje, że w poniedziałek (31 stycznia) od godz. 18.00 do maksymalnie godz. 0.00 nie będzie możliwości złożenia wniosku Rodzina 500+ oraz wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy za pośrednictwem bankowości elektronicznej banku.

Podobny komunikat można znaleźć na stronie internetowej mBanku, który informuje, że tego samego dnia od godz. 19.00 wnioski nie będą dostępne. Można je składać od 1 lutego zaraz po północy.

MDe