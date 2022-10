Weekend z utrudnieniami w dużych bankach. Lepiej nie zostawiaj gotówki w domu

fot. Jozef Sowa / / Shutterstock

Przerwy techniczne w najbliższy weekend zaplanowało kilka banków. Klienci muszą przygotować się na problemy m.in. z dostępem do bankowości mobilnej i internetowej, ale nie tylko. Niektóre instytucje uprzedzają o problemach z kartami płatniczymi.

Do tej pory prace serwisowe, modernizacyjne lub techniczne zapowiedziały następujące banki: Bank BPS, Bank Pekao, Bank Pocztowy, BNP Paribas Bank Polska, BOŚ Bank, ING Bank Śląski, mBank oraz VeloBank (dawny Getin Noble Bank).

Prace serwisowe w Banku BPS

W nocy z niedzieli na poniedziałek (23/24 października 2022 r.) Bank BPS przeprowadzi prace serwisowe swojej infolinii. Od godz. 0.30 do godz. 1.00 nie będzie ona dostępna dla klientów.

Przerwa w Banku Pekao

Klienci Banku Pekao mogą w niedzielę (23 października) od godz. 3.00 do godz. 7.00 napotkać na problemy w korzystaniu z kart debetowych banku oraz z funkcji doładowań telefonu w bankowości internetowej i mobilnej. W ciągu przerwy nie będą dostępne płatności Blik i płatności w portfelach elektronicznych, np. Google Pay czy Apple Pay.

Prace modernizacyjne w Banku Pocztowym

Już w piątek (21 października) o godz. 21.35 rozpoczną się prace modernizacyjne w Banku Pocztowym, które wpłyną na dostępność bankowości elektronicznej i mobilnej banku. Do maksymalnie godz. 7.30 dnia kolejnego (sobota, 22 października) niedostępne będą: płatności mobilne Blik, płatności Pay-By-Link, przelewy i operacje na kartach w bankowości internetowej i mobilnej, automatyczne płatności za autostrady Autopay, doładowania telefonu na kartę, wnioski (o kredyt online i inne wnioski w Markecie Cyfrowym np. wnioski o kartę kredytową, usługi pocztowe e-Awizo oraz Polecony do skrzynki, o przystąpienie do promocji po otwarciu Konta w Porządku lub zarejestrowanie karty w promocji Mastercard Bezcenne Chwile, wnioski związane z Tarczami Finansowymi, wnioski o karty debetowe, wnioski o przeniesienie rachunku z innego banku, wnioski o kontakt na stronie banku pocztowy.pl) oraz wpłaty we wpłatomatach Euronet.

Przerwa techniczna w BNP Paribas Bank Polska

Kolejnym bankiem, który pochyli się nad swoimi systemami, jest BNP Paribas Bank Polska. W piątek (21 października) o godz. 21.00 rozpoczną się prace, które spowodują, że do soboty (22 października) do godz. 3.00 nie będą dostępne systemy GOonline Biznes, GOmobile Biznes, GOconnect Biznes (Host to Host).

Prace serwisowe w BOŚ Banku

O niedostępności systemu i aplikacji mobilnej BOŚBank24, usługi mojeID oraz TeleBOŚ informuje na swojej stronie internetowej BOŚ Bank. Prace serwisowe, które są powodem przerwy, zajmą blisko całą niedzielę (23 października) i potrwają od godz. 9.00 do godz. 22.00. Karty płatnicze będą w trybie offline, a infolinia będzie działała w ograniczonym trybie.

Przerwa techniczna w ING Banku Śląskim

Tym razem ING Bank Śląski przeprowadzi prace zaraz po weekendzie – w poniedziałek (24 października) w godz. 13.20 – 17.20. W ich czasie klienci nie będą mogli nadawać numerów PIN do kart płatniczych i kredytowych, zamawiać kart płatniczych, przypisać do telefonu kart w aplikacji Moje ING, dodać kart Mastercard w portfelach mobilnych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay), wykonać operacji na rachunku karty kredytowej i wykonać transakcji SWE (System Wypłat Elektronicznych dla klientów ING Business Online).

Możliwe będą także utrudnienia związane ze składaniem wniosków w Moim ING i przez stronę www (np. o konto, kartę), obsługą kart w ING Business, realizacją transakcji kartami - płatności w terminalach, korzystaniu z bankomatów i wpłatomatów oraz realizacją płatności kartą w internecie z dodatkowym uwierzytelnieniem 3D Secure.

Przerwa modernizacyjna w mBanku

W sobotę (22 października) nie będą działały tymczasowo dwie usługi mBanku – mKantor (w godz. 19.00 – 0.00) i przelewy ekspresowe (w godz. 19.00 – 22.00).

Przerwa techniczna w VeloBanku (d. Getin Noble Bank)

Przerwa w VeloBanku będzie miała miejsce w nocy z piątku na sobotę (21/22 października) w godz. 23.50 – 1.30. W tym czasie nie będzie możliwe korzystanie z bankowości internetowej i mobilnej. Płatności online kartą mogą być utrudnione.

