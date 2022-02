Weekend pod znakiem przerw. Sprawdź, czy twój bank jest na liście

fot. lucadp / / Shutterstock

Weekend dla informatyków w bankach zapowiada się pracowicie. Przerwy zapowiedziało bowiem wiele instytucji. Wśród niedostępnych usług m.in. płatności kartą, Blik czy bankowość elektroniczna i mobilna.

Przerwy w ten weekend zapowiedziały następujące banki: Alior Bank, Bank Pekao, Bank Pocztowy, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole, ING Bank Śląski, Inteligo, mBank, Nest Bank, PKO Bank Polski oraz Santander Bank Polska.

Przerwa w Alior Banku

Na kolejny weekend z przerwami muszą się przygotować klienci Alior Banku. Prace techniczne rozpoczną się o w sobotę (19 lutego 2022 r.) o godz. 23.00 i nie powinny potrwać dłużej niż do godz. 4.00 kolejnego dnia (niedziela, 20 lutego). W podanych godzinach nie będzie działała strona internetowa banku oraz następujące usługi:

bankowość internetowa Alior Online,

aplikacja mobilna Alior Mobile,

bankowość internetowa BusinessPro,

Kantor Walutowy,

Alior Open API.

Prace modernizacyjne w Banku Pekao

Przerwa w nocy z soboty na niedzielę (19/20 lutego br.) będzie miała także miejsce w Banku Pekao. Od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano klienci nie będą mogli korzystać z zakładki Inwestycje w serwisie Pekao24 i aplikacji PeoPay. Bank również informuje o możliwych trudnościach w dostępie do składania dyspozycji i zleceń w aplikacji Pekao24Makler i platformie eTrader Pekao.

Prace w Banku Pocztowym

Klienci Banku Pocztowego powinni mieć na uwadze, że w niedzielę (20 lutego br.) między godz. 4.00 a godz. 8.00 nie będzie możliwości dokonania transakcji kartą w internecie wymagających uwierzytelnienia 3D Secure przez kod wysyłany przez SMS oraz – podobnie jak przed tygodniem – nie będzie możliwości przyłączania lub usunięcia kart do oraz z portfeli cyfrowych takich usług jak Xiaomi Pay, Garmin Pay, Google Pay oraz Apple Pay.

Prace serwisowe w BNP Paribas Banku Polska

Nocna przerwa w dostępie do usług bankowych czeka również klientów BNP Paribas Banku Polska. W piątek (18 lutego br.) o godz. 21.00 rozpoczną się prace serwisowe, które obejmą systemy GOonline Biznes, GOmobile Biznes, GOconnect Biznes (Host to Host). Do godz. 1.00 kolejnego dnia (sobota, 19 lutego br.) nie będą one dostępne.

Przerwa w Credit Agricole

Niektóre usługi nie zadziałają również w przypadku Credit Agricole. Bank poinformował na swojej stronie internetowej, że w nocy z soboty na niedzielę (19/20 lutego br.) od północy do godz. 7.00 nie będzie możliwości korzystania z następujących usług:

serwisy CA24 (eBank, mobilny, tekstowy),

automatyczny serwis telefoniczny IVR,

płatności internetowe Przelew Online,

BLIK.

W tym czasie nie będą do klientów docierały SMS-y o wykonanych transakcjach kartami, a infolinia będzie działała wyłącznie dla zastrzegających karty płatnicze.

Przerwa techniczna w ING Banku Śląskim

W ING Banku Śląskim zaplanowano prace, które wpłyną na działanie dwóch różnych usług:

moduł Makler oraz aplikacja ING Makler Online nie będą dostępne w sobotę (19 lutego br.) w godzinach 8.00 – 14.00,

dostęp do Profilu Zaufanego z poziomu banku zostanie czasowo wyłączony. Przerwa będzie miała miejsce w niedzielę (20 lutego) między godz. 6.50 a godz. 7.30.

Prace w Inteligo oraz PKO BP

PKO Bank Polski oraz Inteligo poinformowały klientów o przerwie w dostępie do ubezpieczeń. Klienci Inteligo nie będą mieli dostępu do ubezpieczeń PKO Dom, Moje Podróże24, Moje Życie 24, NNW dzieci i młodzieży oraz ubezpieczenia Assistance w ramach pakietów przez aplikację IKO. Te same ubezpieczenia nie będą również dostępne w bankowość elektronicznej, telefonicznej oraz aplikacji mobilnej PKO Banku Polskiego. Przerwa została zaplanowana na sobotę (19 lutego) na godz. 0.00 -11.00.

Przerwa w mBanku

W sobotę (19 lutego br.) oraz niedzielę (20 lutego br.) zostaną przeprowadzone przerwy techniczne w mBanku. Prace w banku zostały podzielone na poszczególne etapy:

Sobota:

godz. 6.30 – 13.00 – niedostępność eMaklera.

Niedziela:

godz. 1.30 – 11.00 – brak możliwości złożenia wniosku o jakikolwiek produkt banku,

– brak możliwości złożenia wniosku o jakikolwiek produkt banku, godz. 2.00 – 8.30 – brak możliwości dokonania płatności kartą i dokonania wypłaty z bankomatu za jej pomocą,

– brak możliwości dokonania płatności kartą i dokonania wypłaty z bankomatu za jej pomocą, godz. 2.00 – 10.30 – niedostępne płatności internetowe oraz brak możliwości zalogowania się na konto przez bankowość elektroniczną lub mobilną.

Prace techniczne w Nest Banku

Brak możliwości korzystania z Blika zapowiada Nest Bank. Przerwa w dostępności do tej usługi będzie miała miejsce w sobotę (19 lutego) między godz. 4.00 a godz. 7.00.

Prace w Santander Banku Polska

Już w piątek (18 lutego) od godz. 22.00 klienci Santander Banku Polska mogą natrafić na problemy w dostępności niektórych usług. O tej godzinie rozpoczną się prace, które spowodują, że Blik, przelewy natychmiastowe, Kantor Santander oraz płatności Przelewem24 nie będą działały. Godzinę później do listy niedostępnych usług dołączą bankowość internetowa i mobilna. Przerwa potrwa do 8.00 kolejnego dnia (sobota, 19 lutego).

