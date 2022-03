Przerwy w bankach. Niektóre z nich wyłączą usługi na prawie cały weekend

fot. lucadp / / Shutterstock

W ten weekend przerw technicznych w bankach nie zabraknie. Niektóre z instytucji wyznaczyły prace na prawie cały weekend. Warto zapoznać się z grafikiem przerw przed ich rozpoczęciem, aby wykonać wszystkie zaplanowane przelewy czy innego typu operacje.

Wśród banków, które w ten weekend zaplanowały prace, znajdują się: Bank BPS, Bank Pekao, BOŚ Bank, Citi Handlowy, ING Bank Śląski, Inteligo, mBank, neoBank, Nest Bank, PKO Bank Polski, Santander Consumer Bank oraz Toyota Bank.

Prace serwisowe w Banku BPS

Bank BPS informuje na stronie internetowej o planowanych pracach serwisowych. Rozpoczną się one w sobotę (19 marca 2022 r.) o godz. 20.00 i potrwają do godz. 6.00 kolejnego dnia (niedziela 20 marca br.). W podanym czasie klienci nie będą mieli możliwości realizowania operacji kartowych w serwisie e25.

Prace modernizacyjne w Banku Pekao

Bank Pekao również wyznaczył dzień prac informatycznych na sobotę (19 marca). Od godz. 8.00 do godz. 14.00 będą przeprowadzane prace modernizacyjne nad systemami maklerskimi. W ciągu podanych godzin klienci mogą mieć problemy w dostępie do serwisu Pekao24Makler, aplikacji Pekao24Makler i PeoPay, platformy eTrader Pekao oraz w składaniu dyspozycji i zleceń w wymienionych wyżej serwisach.

Przerwa techniczna w BOŚ Banku

Dłuższa przerwa w dostępności bankowości internetowej, mobilnej, usłudze mojeID i serwisu TeleBOŚ szykuje się w BOŚ Banku. Od godz. 22.00 w piątek (18 marca) do godz. 12.00 w niedzielę (20 marca) będą przeprowadzane prace serwisowe. W czasie przerwy infolinia będzie działała w trybie ograniczonej funkcjonalności.

Prace w Citi Handlowym

W niedzielę (20 marca) od godz. 0.30 do godz. 6.00 klienci Citi Handlowego nie będą mieli możliwości korzystania z przelewów Express Elixir oraz Blika.

Prace w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski wyznaczył termin prac na sobotę (19 marca). Tego dnia od godz. 11.00 do godz. 18.00 nie będą dostępne moduł Makler w aplikacji mobilnej oraz aplikacja ING Makler Mobile.

Prace serwisowe w PKO Banku Polskim i Inteligo

Klienci PKO Banku Polskiego oraz Inteligo mogą spotkać się z problemami w korzystaniu z niektórych usług w niedzielę (20 marca).

Od północy do godz. 5.00 nie będzie dostępna aplikacja mobilna IKO, od godz. 0.00 do godz. 12.00 nie zadziała aplikacja iPKO Biznes Mobile, serwis internetowy i telefoniczny iPKO, Inteligo i iPKO biznes, funkcja Open Banking. Klienci w podanym czasie nie będą mogli płacić w sklepach internetowych za pomocą usługi „Płacę z iPKO” czy „Płacę z Inteligo”. Nie będzie można również pobierać informacji o rachunkach, dostępnych środkach oraz inicjować płatności w ramach otwartej bankowości (Open Banking). W ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure 2 dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty. Od godz. 5.00 do godz. 12.00 będzie możliwe wypłacanie środków z bankomatu czy płacenie w sklepach przez aplikację, ale tylko poprzez usługę Blik.

Przerwa techniczna w mBanku

Kolejnym bankiem, który zaplanował w ten weekend prace nad swoimi systemami, jest mBank. W niedzielę (20 marca) od godz. 2.00 do godz. 8.30 nie będzie można płacić kartą czy wypłacać nią środków z bankomatu. Od godz. 2.00 do godz. 10.00 nie będzie możliwe dokonywanie płatności kartą w internecie, a także zalogowanie się na swoje konto w bankowości internetowej lub mobilnej. Od godz. 1.30 do godz. 11.00 nie będzie możliwe złożenie jakiegokolwiek wniosku w banku. W podanych godzinach nie będzie również możliwe wykonywanie operacji przez mLinię.

Przerwa w neoBanku

neoBank dołącza do listy instytucji, które przeprowadzą prace w niedzielę (20 marca). Od 0.30 do 6.00 nie będzie można korzystać z przelewów natychmiastowych Express Elixir. Od godz. 2.00 do godz. 6.00 mogą z kolei wystąpić problemy w obsłudze kart płatniczych.

Prace techniczne w Nest Banku

Nest Bank rozdzielił prace weekendowe na dwa dni:

w sobotę (19 marca) od godz. 6.30 do godz. 18.00 bankowość internetowa oraz mobilna będą działały wyłącznie w trybie przyjmowania zleceń (to oznacza brak dostępności m.in. Blika, przelewów natychmiastowych, szybkich płatności internetowych, płatności w internecie kartą wymagających potwierdzenia w bankowości internetowej, wniosków internetowych czy usług, dzięki którym można zmienić limity płatności),

bankowość internetowa oraz mobilna będą działały wyłącznie w trybie przyjmowania zleceń (to oznacza brak dostępności m.in. Blika, przelewów natychmiastowych, szybkich płatności internetowych, płatności w internecie kartą wymagających potwierdzenia w bankowości internetowej, wniosków internetowych czy usług, dzięki którym można zmienić limity płatności), w sobotę (19 marca) od godz. 18.00 do godz. 6.00 dnia kolejnego (niedziela, 20 marca) bankowość internetowa i mobilna będą niedostępne.

Prace serwisowe w Santander Consumer Banku

Kolejnym bankiem z przerwami jest Santander Consumer Bank – i to dosłownie przerwami w liczbie mnogiej, bowiem bank zapowiada, że bankowość internetowa nie będzie działała częściowo przez cztery dni – nieprzerwanie od piątku do niedzieli (18-20 marca) od godz. 20.00 w piątek do godz. 6.00 w niedzielę, w niedzielę (20 marca) od godz. 20.00 do godz. 23.00 oraz w poniedziałek (21 marca) od godz. 6.00 do godz. 8.00.

Przerwa w Toyota Banku

W niedzielę (20 marca) od godz. 7.00 do godz. 12.00 mogą pojawić się problemy w dostępie do systemu bankowości elektronicznej, automatycznego serwisu telefonicznego, wyciągów i usług tzw. szybkich płatności w Toyota Banku. Jest to związane z pracami serwisowymi.

MDe