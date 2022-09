Kilka banków z przerwami w weekend. Mogą wystąpić problemy z logowaniem

fot. wk1003mike / / Shutterstock

Na najbliższy weekend prace zapowiedziały cztery banki. Przerwy obejmą przede wszystkim możliwość zalogowania się na swoje konto przez bankowość internetową lub mobilną.

Wśród banków zapowiadających prace techniczne znajdują się: BNP Paribas Bank Polska, ING Bank Śląski, PKO Bank Polski oraz Santander Bank Polska.

Przerwa w BNP Paribas Banku Polska

BNP Paribas Bank Polska planuje przerwę w działaniu swojej strony www. Serwis nie będzie działał od godz. 23.00 w piątek (2 września 2022 r.) do godz. 6.00 dnia kolejnego (sobota, 3 września). Prace nie wpłyną na działanie systemów transakcyjnych.

Prace serwisowe w ING Banku Śląskim

Po raz kolejny ING Bank Śląski bierze na tapet swój serwis maklerski. W sobotę (3 września) od godz. 8.00 do godz. 18.00 nie będzie działał moduł Makler w systemie bankowości internetowej Moje ING.

Prace techniczne w PKO Banku Polskim

PKO Bank Polski zapowiada przerwę techniczną, które obejmie iPKO biznes, aplikację mobilną iPKO Biznes, oraz kanał iPKO biznes Integra. Nie będą one dostępne od soboty (3 września) od godz. 21.00 do niedzieli (4 września) do godz. 4.00.

Przerwa w Santander Banku Polska

Prace w Santander Banku Polska rozpoczną się w piątek (2 września) o godz. 23.30, a ich koniec planowany jest na godz. 6.00 kolejnego dnia (sobota, 3 września). W tym czasie klienci banku nie będą mogli zalogować się do bankowości internetowej ani mobilnej banku.

MDe