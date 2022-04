Problemy z płatnościami kartą czy usługami maklerskimi. Te banki zapowiedziały utrudnienia

fot. lucadp / / Shutterstock

Sześć banków poinformowało na swoich stronach internetowych o zaplanowanych na najbliższe dni pracach serwisowych. Nie pozostaną one bez wpływu na dostęp do bankowości internetowej, usług maklerskich czy możliwości dokonywania płatności kartą.

Przerwy na kilka najbliższych dni zapowiedziały: Alior Bank, Bank Pocztowy, BNP Paribas, mBank, PKO Bank Polski i Santander Consumer Bank.

Prace serwisowe w Alior Banku

W sobotę (9 kwietnia) od godz. 8.00 do 20.00 prace serwisowe będzie przeprowadzał Alior Bank. W tym czasie niedostępny będzie system inwestycyjny.

Jak informują przedstawiciele banku, przerwa techniczna nie będzie miała wpływu na transakcje kartowe i wypłaty z bankomatów.

mBank – weekendowe utrudnienia

Na noc z soboty na niedzielę (9/10 kwietnia) prace serwisowe zaplanował mBank. Potrwają one od godz. 22.00 w sobotę do 10.00 w niedzielę.

Poradnik 10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup bilet Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

W tym czasie nie będzie można korzystać z mLinii i realizować przez nią żadnych operacji. Niemożliwe będzie także łączenie aplikacji mobilnej z kontem.

BNP Paribas – niedostępna bankowość internetowa

W najbliższy weekend problemy z częściowym dostępem do bankowości internetowej czekają na klientów banku BNP Paribas. W niedzielę (10 kwietnia) od godz. 0.30 do 3.30 nie będą działały systemy GOonline Biznes, GOmobile Biznes, GOconnect Biznes (Host to Host).

Prace serwisowe wiążące się z takimi samymi utrudnieniami zostaną powtórzone pomiędzy godz. 21.00 w środę (13 kwietnia) a 1.00 w czwartek (14 kwietnia).

Przerwa techniczna w PKO Banku Polskim

Już w piątek (8 kwietnia) o godz. 22.00 rozpoczną się prace modernizacyjne prowadzone przez PKO Bank Polski. W związku z nimi do godz. 14.00 w sobotę (9 kwietnia) w serwisie internetowym i telefonicznym iPKO oraz aplikacji IKO nie będą dostępne ubezpieczenia Moje Podróże24, PKO Dom, Moje Życie24, PKO Ubezpieczenie dziecka oraz ubezpieczenia Assistance w ramach pakietów.

Jak mówi informacja zamieszona na stronie internetowej banku, podczas prowadzonych prac bankowość elektroniczna iPKO i karty płatnicze mają działać bez zakłóceń.

Santander Consumer Bank – utrudnienia po weekendzie

Po weekendzie, w poniedziałkowy poranek utrudnienia czekają posiadaczy kont w Santander Consumer Banku. Od godz. 6.00 do 6.30 w poniedziałek (11 kwietnia), a następnie od godz. 22.00 we wtorek (12 kwietnia) do godz. 6.00 w środę (13 kwietnia) niedostępna będzie bankowość elektroniczna.

Według zapewnień przedstawicieli banku prace serwisowe nie będą miały wpływu na płatności kartami kredytowymi wydanymi przez bank.

Bank Pocztowy – przerwa techniczna

Na noc z poniedziałku na wtorek (11/12 kwietnia) prace modernizacyjne zaplanował Bank Pocztowy. Potrwają one od godz. 0.00 do 2.00, a w związku z nimi nie będzie można płacić kartami w sklepach internetowych, które wymagają autoryzacji 3D Secure.

MKZ