Weekendowe przerwy w bankach. Może przydać się gotówka

Piątek, sobota, niedziela – to właśnie na te dni przypada największa liczba prac technicznych w tygodniu. W ten weekend nad swoimi systemami pochyli się osiem banków. W niektórych z nich mogą pojawić się problemy z korzystaniem z kart.

Na liście banków, które w najbliższych dniach przeprowadzą przerwy techniczne, znajdują się Bank Pekao, Bank Pocztowy, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole, ING Bank Śląski, mBank, Nest Bank oraz Toyota Bank.

Przerwa techniczna w Banku Pekao

Bank Pekao podzielił prace nad swoimi systemami na trzy etapy. Pierwszy z nich dotyczyć będzie serwisu Pekao24 oraz usług maklerskich. W sobotę (20 marca 2021 r.) od godz. 1.30 do 2.30 nie będzie możliwe korzystanie z nich.

Kolejnego dnia tj. w niedzielę (21 marca) od godz. 0.00 do godz. 7.30 bank zawiesza możliwość wykonywania przelewów natychmiastowych Express Elixir oraz przelewów na telefon BLIK.

W nocy z niedzieli na poniedziałek (22 marca) w godz. między 1.00 a 6.00 bank zajmie się ponownie serwisem Pekao24 oraz usługami maklerskimi. Do usług, nad którymi będą przeprowadzone prace dołączają tego dnia również aplikacja PeoPay oraz transakcje kartowe, których realizacja w podanych godzinach nie będzie możliwa.

Prace techniczne w Banku Pocztowym

Już w piątek (19 marca) klienci Banku Pocztowego będą mogli spotkać się z problemami w korzystaniu z niektórych jego usług. Między godz. 20.00 a godz. 23.00 odbędą się prace techniczne, które mogą uniemożliwić składanie wniosków.

Prace serwisowe w BNP Paribas Bank Polska

Podobnie jak Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska podzielił prace na więcej niż jeden dzień. W jego przypadku rozpoczną się one już w piątek (19 marca) o godz. 21.00. Do godz. 7.00 kolejnego dnia (sobota, 20 marca) nie będzie można korzystać z systemów BiznesPl@net, GOmobile Biznes, BNP Paribas Connect Host to Host. Dwa dni później tj. w niedzielę (21 marca) od godziny 2.00 do godz. 3.00 bank przeprowadzi kolejne prace, których efektem ubocznym będzie brak dostępu do bankowości internetowej GOonline i mobilnej GOmobile.

Czasowa przerwa w Credit Agricole

Credit Agricole wyłączy w weekend na kilkanaście godzin niektóre ze swoich usług. W sobotę (20 marca) o godz. 22.00 rozpoczną się prace, które obejmą serwisy CA24 (eBank, internetowy, mobilny, tekstowy), chatbot, automatyczny serwis telefoniczny IVR, płatności internetowe Przelew Online oraz Blika. Bank podkreśla, że w czasie przerwy do klientów nie będą wysyłane powiadomienia SMS o wykonanych transakcjach kartowych. Przerwa potrwa do godz. 11.00 kolejnego dnia (niedziela, 21 marca).

Prace serwisowe w ING Banku Śląskim

Prace w ING Banku Śląskim odbędą się w ten weekend w nocy z soboty na niedzielę (20/21 marca) w godzinach od 0.00 do 5.30. W tym czasie nie będzie można płacić kartami w internecie z 3D Secure, aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych i nadawać kodów PIN, zamówić kart płatniczych, przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING mobile, dodać kart do: Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay, zrobić przelewu z rachunku karty kredytowej, zrealizować operacji na kartach w bankowości elektronicznej, złożyć wniosku o pożyczkę, otworzyć konta ani konta oszczędnościowego. Problemy w działaniu mogą się natomiast pojawić przy składaniu wniosków na stronie internetowej banku bądź w bankowości internetowej oraz w przypadku usług związanych z kartami w ING Business.

Przerwa w mBanku

W tym samym terminie co ING Bank Śląski, przeprowadzi również przerwę mBank. Klienci banku mogą spodziewać się trudności w nocy z soboty na niedzielę (20/21 marca). Od godz. 1.30 do godz. 11.00 nie będzie możliwe złożenie wniosku w serwisie transakcyjnym i aplikacji. Od godz. 2.00 do godz. 8.15 nie będzie można korzystać z kart tzn. niedostępne będą bankomaty, wpłatomaty oraz nie będzie można płacić kartą – w sklepach stacjonarnych właśnie do godz. 8.15 natomiast w internecie do godz. 10.30. Do 10.30 nie będzie można się również logować na konto w bankowości internetowej i mobilnej.

Prace konserwacyjne w Nest Banku

W sobotę (20 marca) oraz niedzielę (21 marca) Nest Bank planuje przeprowadzić prace konswerwacyjne. Odpowiednio od 0.00 do 6.00 i od 0.00 do 4.00 klienci mogą spotkać się z problemami z przeprowadzeniem transakcji kartą w internecie z użyciem 3D Secure, aktywacją karty oraz zmianą kodu PIN.

Prace serwisowe w Toyota Banku

Toyota Bank zaplanował prace serwisowe na niedzielę (21 marca). Bank poinformował swoich klientów na stronie internetowej, że w godzinach 0.00 – 4.00 a także od 6.00 do godz. 11.00 mogą pojawić się problemy przy aktywacji i zastrzeżeniu karty a także w przypadku zmiany limitów karty. Natomiast między godz. 8.00 a godz. 21.00 będzie trudniej o autoryzację transakcji kartą, a także dostęp do systemu bankowości elektronicznej, automatycznego serwisu telefonicznego, usług tzw. szybkich płatności i systemu składania wniosków online.

