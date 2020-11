Weekend bogaty w przerwy techniczne. Warto przygotować gotówkę

fot. lucadp / Shutterstock

Klienci blisko dziesięciu banków mogą w ten weekend napotkać na trudności z dostępem do niektórych funkcji. Wśród wypunktowanych przez banki „usług z problemami” znajdują się również operacje z wykorzystaniem kart, w tym dokonywanie płatności czy wypłaty z bankomatów.

Przerwy na najbliższe dni zapowiedziały do tej pory: Bank BPS, Bank Millennium, Bank Pekao, Idea Bank, ING Bank Śląski, Nest Bank, Santander Consumer Bank, Toyota Bank oraz Volkswagen Bank.

Przerwa techniczna w Banku BPS

Już w piątek (13 listopada 2020 r.) rozpoczną się prace informatyczne w Banku BPS. Między godz. 23.00 a godz. 02.00 dnia następnego (sobota, 14 listopada) nie będzie można zalogować się i korzystać z systemu bankowości elektronicznej banku.

Przerwa techniczna w Banku Millennium

Z pracami serwisowymi muszą się również pogodzić klienci Banku Millennium. W sobotę (14 listopada) od północy do godz. 02.40 nie będą dostępne Millenet i aplikacja mobilna, płatności BLIK, płatności kartami w internecie (debetowe, kredytowe i korporacyjne), a także infolinia TeleMillennium.

Przerwa techniczna w Banku Pekao

Bank Pekao przesunął prace modernizacyjne na początek następnego tygodnia. W poniedziałek (16 listopada) w godzinach nocnych między 02.00 a 05.30 mogą wystąpić problemy w używaniu niektórych kart oraz aplikacji mobilnej PeoPay. Bank wymienia w gronie plastików karty wielowalutowe oraz karty Visa Debit Gold.

Przerwa techniczna w Idea Banku

Do listy z bankami przeprowadzającymi przerwę dołącza również Idea Bank. Przerwa w dostępie dotyczyć będzie bankowości internetowej Idea Cloud oraz aplikacji mobilnej banku. Bank przewiduje, że potrwa ona od godz. 22.00 w piątek (13 listopada) do godz. 06.00 dnia następnego (sobota, 14 listopada).

Przerwa techniczna w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski poinformował swoich klientów o pracach, które zaplanował na najbliższe dni. W tym celu przygotował rozpiskę z podziałem godzin, do których przypisane są poszczególne usługi, które mogą nie działać.

W nocy z soboty na niedzielę (14/15 listopada) od godz. 00.00 do godz. 01.00 bank może nie zrealizować transakcji kartowych (w terminalach, w internecie, w bankomatach oraz wpłatomatach, a także przy płatnościach 3DSecure).

Tego samego dnia od godz. 00.00 do godz. 05.30 mogą wystąpić problemy z dostępem do niektórych funkcji w tym aktywacja karty, zmiana PIN, zmiana limitów transakcyjnych, ubezpieczenia do karty, zastrzeżenie karty, zamawianie karty, przypisanie do telefonu karty MasterCard w aplikacji Moje ING mobile, dodawanie karty do portfeli w zewnętrznych aplikacjach (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay), wykonywanie operacji na rachunku karty kredytowej, aktywacja karty czy zmiana PIN-u w bankomacie. Założenie konta czy złożenie wniosku kredytowego nie będzie możliwe w podanym czasie.

To nie koniec informacji ze strony banku. Kolejnej nocy tj. z niedzieli na poniedziałek od godz. 01.00 do godz. 02.00 może nie być możliwe dokonywanie wypłat i wpłat w bankomatach PlanetCash oraz bankomatach własnych banku.

Przerwa techniczna w Nest Banku

Od godz. 00.30 do godz. 06.00 w sobotę (14 listopada) nie będzie można korzystać z bankowości elektronicznej oraz PSD2 API Nest Banku. Bank podaje, że przerwa jest podyktowana pracami nad usprawnieniem systemu.

Przerwa techniczna w Santander Consumer Banku

Na kilka godzin zostanie wyłączona bankowość elektroniczna w Santander Consumer Banku. Zalogowanie się na swoje konto nie będzie możliwe między godz. 23.00 w sobotę (14 listopada) a godz. 06.00 następnego dnia (15 listopada). Tego samego dnia w godz. 01.00 – 06.00 mogą wystąpić problemy przy realizacji płatności kartami kredowymi przy płatnościach internetowych.

Przerwa techniczna w Toyota Banku

Podobnie jak Bank Pekao, Toyota Bank zaplanował prace techniczne na następny tydzień. We wtorek (17 listopada) od godz. 06.00 do godz. 07.00 mogą wystąpić utrudnienia w autoryzacji płatności kartami banku.

Przerwa techniczna w Volkswagen Banku

Systemy bankowe Volkswagen Banku nie będą działały w ten weekend dwukrotnie – w sobotę (14 listopada) od godz. 16.00 do godz. 19.00 oraz w niedzielę (15 listopada) od godz. 14.30 do godz. 19.00.

