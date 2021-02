Przerwy techniczne w bankach. Sprawdź, czy Twój jest na liście

fot. lucadp / Shutterstock

Choć w ten weekend zaledwie kilka banków zapowiedziało prace nad swoimi systemami, to przerwy z tym związane obejmą szerokie grono ich klientów. Nie będą mogli oni skorzystać z m.in. bankowości internetowej i mobilnej czy usług maklerskich.

W ten weekend przerw w dostępie do usług bankowych mogą się spodziewać klienci Alior Banku, Banku Millennium, Banku Pekao, Getin Noble Banku i ING Banku Śląskiego.

Prace serwisowe w Alior Banku

Prace w Alior Banku będą w ten weekend przebiegały dwutorowo. Przez blisko dwa dni od soboty (6 lutego 2021 r.) od godz. 8.00 do następnego dnia (niedziela, 7 lutego) do godz. 20.00 nie będzie możliwości korzystania z systemu inwestycyjnego. W tych samych dniach, choć nieco krócej, nie będzie dostępna bakowość internetowa i mobilna dla klientów indywidualnych. Przerwa potrwa od soboty od godz. 23.00 do godz. 7.00 dnia kolejnego.

Przerwa techniczna w Banku Millennium

Do banków z przerwami dołącza również Bank Millennium. W jego przypadku niedostępne będą przelewy Express Elixir oraz przelewy na telefon BLIK. Planowane prace odbędą się w niedzielę (7 lutego) w godz. 0.00 – 6.30.

Prace serwisowe w Banku Pekao

Bank Pekao podzielił prace informatyczne na trzy tury. Pierwsza z nich dotyczyć będzie usług maklerskich i zacznie się w sobotę (6 lutego) o godz. 22.00. Przez 11 godzin korzystający z systemu Pekao24Makler będą mogli napotkać na problemy przy próbie składania dyspozycji i zleceń.

Kolejnego dnia, tj. w niedzielę (7 lutego) w godzinach między 0.30 – 6.30 będzie miała miejsce przerwa techniczna związana z przelewami ekspresowymi. System Express Elixir i przelewy na telefon BLIK w aplikacji nie będą w tym czasie dostępne.

W nocy z poniedziałku na wtorek (8/9 lutego) między 22.00 a 6.00 nie będzie możliwe z kolei aktualizowanie danych rachunków z innych banków oraz wyrażenie nowych zgód. Ma to związek z pracami nad ulepszaniem usług otwartej bankowości.

Prace techniczne w Getin Noble Banku

Już w piątek (5 lutego) rozpoczną się prace techniczne w Getin Noble Banku, których efektem ubocznym będzie brak dostępu do bankowości elektronicznej i mobilnej. Przerwa rozpocznie się o godz. 23.30 i potrwa do godz. 9.00 dnia kolejnego (sobota, 6 lutego).

Przerwa techniczna w ING Banku Śląskim

W nocy z soboty na niedzielę (6/7 lutego) klienci ING Banku Śląskiego nie będą mogli skorzystać z niektórych funkcji kart płatniczych. Lista usług, które mogą przysparzać problemów między godz. 23.00 a godz. 7.00 w podanych dniach, jest dostępna na stronie banku. Są to:

aktywacja kart, zmiana limitów transakcyjnych, ubezpieczanie kart i nadawanie kodów PIN

zamawianie kart płatniczych

przypisanie kart do telefonu, w aplikacji Moje ING Mobile

dodanie kart z poziomu portfeli elektronicznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay)

operacje na rachunku karty kredytowej

wnioskowanie o pożyczkę, konto osobiste lub oszczędnościowe.

W tym czasie mogą również wystąpić problemy przy potwierdzeniu płatności kartą kodem SMS w 3D Secure.

Po zakończeniu wyżej wspominanych prac informatycy banku zajmą się również modułem Makler i jego aplikacją mobilną. Między godz. 21.00 a godz. 23.00 w niedzielę (7 lutego) nie będzie można z nich korzystać.

MDe