Banki zapowiadają przerwy. Problemy z logowaniem na konto i płatnościami kartą

fot. lucadp / / Shutterstock

Na najbliższy weekend prace nad swoimi systemami zaplanowało sześć banków. Niektóre z nich zapowiadają przerwę w dostępie tylko do jednej usługi, u niektórych serwis obejmuje zdecydowanie większy obszar, w tym np. płatności kartą debetową. Warto sprawdzić, co nie zadziała w ciągu kilku najbliższych dni.

Przerwy techniczne w ten weekend zapowiedziały następujące banki: Alior Bank, Bank BPS, Bank Pocztowy, BOŚ Bank, mBank oraz PKO BP.

Prace w Alior Banku

Alior Bank informuje na swojej stronie internetowej, że w sobotę (25 września 2021 r.) system inwestycyjny będzie niedostępny w godz. 9.00 – 20.00. Powodem jest konieczność przeprowadzenia prac serwisowych.

Przerwa w Banku BPS

Bank BPS planuje prace nad swoimi systemami w piątek (24 września). Od godz. 22.00 do północy nie będzie można korzystać z bankowości internetowej banku.

Prace konserwacyjne w Banku Pocztowym

Niektóre usługi Banku Pocztowego nie będą działały w nocy z piątku na sobotę (24/25 września) między godz. 21.35 a godz. 4.30. Na liście niedostępnych usług jest bankowość internetowa i mobilna, przyjmowanie wniosków o otwieranie kont, obsługa formularzy, zawieszenie obsługi produktów, wpłat i wypłat w placówkach Poczty Polskiej oraz automatyczna obsługa produktów na infolinii.

Prace serwisowe w BOŚ Banku

Prace serwisowe zaplanowane na noc z piątku na sobotę (24/25 września) spowodują, że system i aplikacja mobilna BOŚBank24, usługa mojeID oraz TeleBOŚ w BOŚ Banku będą niedostępne. Dostęp do wymienionych usług klienci stracą czasowo – nie będą one działały od godz. 22.00 w piątek do godz. 13.00 w sobotę.

Prace techniczne w mBanku

mBank powiadomił swoich klientów o wyznaczonej na najbliższy weekend przerwie. Będzie miała ona miejsce w nocy z soboty na niedzielę (25/26 września). Prace obejmują kilka obszarów:

od godz. 1.30 do godz. 11.00 nie będzie można złożyć żadnego wniosku w systemie transakcyjnym i mobilnym,

nie będzie można złożyć żadnego wniosku w systemie transakcyjnym i mobilnym, od godz. 2.00 do godz. 8.30 nie będzie można zapłacić kartą i wypłacić środków z bankomatu,

nie będzie można zapłacić kartą i wypłacić środków z bankomatu, od godz. 2.00 do godz. 10.30 nie będzie można płacić kartą w internecie i nie będzie możliwe zalogowanie się na konto w bankowości elektronicznej i mobilnej.

W czasie przerwy nie będzie można zrealizować żadnej operacji na mLinii.

Przerwa w PKO Banku Polskim

Przez kilka godzin w serwisie internetowym i telefonicznym iPKO oraz aplikacji IKO nie będą dostępne ubezpieczenia Moje Podróże24, Mój Dom24, Moje Życie24, PKO Ubezpieczenie dziecka oraz Assistance. Przerwa jest zaplanowana przez PKO BP na noc z soboty na niedzielę (25/26 września) od godz. 22.00 do godz. 3.00.

MDe