Przerwy techniczne w wielu bankach. Lepiej wysłać przelew wcześniej

Na liście banków z weekendowymi przerwami znalazło się w tym tygodniu aż dziewięć instytucji. Większość prac obejmuje brak dostępu do bankowości internetowej, ale pojawiły się także informacje obejmujące inne obszary, jak np. usługi maklerskie.

Przerwy na ten weekend zapowiedziały następujące banki: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, Bank Pocztowy, BNP Paribas Bank Polska, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, mBank oraz Toyota Bank.

Prace serwisowe w Alior Banku

Już w piątek (11 czerwca 2021 r.) rozpoczną się prace w Alior Banku, w trakcie których nie będzie można korzystać z bankowości elektronicznej i mobilnej. Przerwa rozpocznie się o godz. 23.00 i powinna zakończyć się kolejnego dnia, tj. w sobotę (12 czerwca) o godz. 10.00.

Prace w Banku Millennium

Krótka przerwa nocna czeka klientów korzystających z kart w Banku Millennium. W sobotę w godz. między 2.00 a 2.20 mogą występować problemy w dostępie do niektórych usług banku. Instytucja wymienia poniższe obszary: płatności Blik dla kart kredytowych, przelew i spłata karty kredytowej, zastrzeganie, aktywacja i zakładanie kart, płatności 3D-Secure, zmiana danych kart (np. limity dzienne, PIN), wirtualny odpowiednik karty plastikowej lub wirtualna karta bez plastikowego odpowiednika (HCE), opóźnione powiadomienia o transakcjach wykonanych kartą.

Bank podkreśla, że płatności kartą i wypłaty z bankomatów będą działały bez zastrzeżeń.

Prace serwisowe w Banku Pekao

Bank Pekao informuje o przerwie zaplanowanej na ten weekend. Klienci banku będą musieli się nastawić na ewentualne trudności w dostępie do składania dyspozycji i zleceń w serwisie Pekao24Makler, aplikacji Pekao24Makler i platformie eTrader Pekao. Prace potrwają od soboty (12 czerwca) od godz. 0.01 do niedzieli (13 czerwca) do godz. 20.00.

Prace administracyjne w Banku Pocztowym

W niedzielę (13 czerwca) w godz. między 0.00 a godz. 4.00 Bank Pocztowy przeprowadzi prace administracyjne, które wpłyną na możliwość dokonywania płatności internetowych kartą z wykorzystaniem autoryzacji 3D Secure. W tym czasie będą one niedostępne.

Przerwa w BNP Paribas Bank Polska

System GOmobile Biznes będzie niedostępny przez 40 minut od godz. 22.00 w niedzielę (13 czerwca). Na ten czas bank zaplanował prace serwisowe.

Prace w Getin Noble Banku

Kolejny bankiem, który zaplanował na ten weekend prace, jest Getin Noble Bank. W nocy z soboty na niedzielę (12/13 czerwca) od godz. 0.00 do godz. 6.00 nie będzie można zalogować się do bankowości internetowej i mobilnej.

Prace serwisowe w ING Banku Śląskim

Prace w ING zostały podzielone na kilka etapów. Pierwszy z nich dotyczy modułu Makler oraz aplikacji ING Makler Mobile – nie będą one dostępne w sobotę (12 czerwca) pomiędzy godz. 8.00 a godz. 20.00.

Tego samego dnia o godz. 23.00 rozpocznie się kolejna tura prac, która potrwa do 5.30 kolejnego dnia (niedziela, 13 czerwca). Bank wypunktowuje na swojej stronie, z czym klienci mogą mieć problemy w podanych godzinach. Korzystający z usług banku mogą mieć problemy w dostępie do i prawidłowym korzystaniu z:

bankomatów i wpłatomatów,

systemu bankowości internetowej i aplikacji Moje ING,

systemu bankowości internetowej ING Business i jego wersji mobilnej,

płatności natychmiastowych oraz płatności Blik,

systemu ING Cards Online (prezentowanie szczegółów kart, transakcji i wyciągów),

płatności kartami w internecie z 3D Secure, tj. z dodatkowym potwierdzeniem w aplikacji mobilnej lub kodem SMS.

Niewykluczone jest również pojawienie się trudności z:

realizacją transakcji kartami,

aktywacją kart, nadawaniem kodów PIN,

zamówieniem karty Mastercard w telefonie,

przypisaniem do telefonu karty Mastercard w telefonie (aktywacja płatności),

dodaniem karty Visa zbliżeniowa do: Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay,

zrobieniem przelewu z rachunku karty kredytowej,

działaniem interfejsu PSD2 (podgląd kont i kart z innych banków w Moim ING).

To nie koniec prac w ING. Kolejnej nocy z niedzieli na poniedziałek (13/14 czerwca) od godz. 22.30 do godz. 4.30 będą prowadzone prace serwisowe bankomatów i wpłatomatów sieci PlanetCash/ING. Bank zapowiada, że mogą się w tym czasie pojawić trudności z podejmowaniem gotówki czy jej wpłatą.

Prace techniczne w mBanku

W wyniku prac technicznych prowadzonych w niedzielę (13 czerwca) w godz. 0.00 – 8.00 nie będzie możliwe skorzystanie z chatu mBanku i rozmowa z konsultantem. Infolinia będzie dostępna o normalnych porach.

Przerwa w Toyota Banku

Toyota Bank wyznaczył prace nad swoimi systemami na sobotę (12 czerwca). Między godz. 14.00 a godz. 23.30 mogą pojawić się problemy z autoryzacjami kartowymi, dostępem do systemu bankowości elektronicznej, dostępem do automatycznego serwisu telefonicznego, usługami tzw. szybkich płatności.

