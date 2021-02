Banki zapowiedziały przerwy. Może przydać się gotówka

fot. lucadp / Shutterstock

Jak co tydzień redakcja Bankier.pl przygotowuje ściągę z nadchodzącymi przerwami technicznymi w bankach. Na ten weekend prace informatyczne zaplanowały cztery instytucje. Zdecydowana większość z nich pochyli się nad bankowością internetową, ale w niektórych bankach nie zadziałają wpłatomaty i bankomaty.

W ten weekend nie wszystkie usługi będą działały w Alior Banku, Credit Agricole, ING Banku Śląskim i mBanku.

Prace serwisowe w Alior Banku

Przerwa w Alior Banku rozpocznie się już w piątek (12 lutego 2021 r.) o godz. 23.00 i potrwa do godz. 9.00 dnia następnego. W tym czasie nie będzie można korzystać zarówno z bankowości internetowej, jak i mobilnej.

Przerwa techniczna w Credit Agricole

W nocy z soboty na niedzielę (13/14 lutego) nie będą działały serwisy CA24 (eBank, internetowy, mobilny i tekstowy) serwis telefoniczny IVR, płatności internetowe Przelew Online oraz usługi BLIK. Prace informatyczne w Credit Agricole potrwają od godz. 23.00 do godz. 9.00. W podanym czasie nie będą również przychodziły wiadomość SMS po wykonanych transakcjach kartą.

Przerwy serwisowe w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski informuje na swojej stronie internetowej o planowanych przerwach. Na pierwszy ogień pójdzie moduł Makler i jego aplikacja mobilna, które będą wyłączone w sobotę (13 lutego) w godz. od 8.00 do godz. 24.00.

Kolejne prace odbędą się w nocy z soboty na niedzielę (13/14 lutego) i niedzieli na poniedziałek (14/15 lutego). W pierwszej kolejności bank zajmie się funkcjami związanymi z realizowaniem płatności 3D Secure, aktywowaniem kart, zmienianiem limitów transakcyjnych i nadawaniem kodów PIN, zamawianiem kart płatniczych, przypisywaniem do telefonu kart w aplikacji Moje ING mobile, dodawaniem kart Mastercard do Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay, wykonywaniem przelewów z rachunku karty kredytowej, realizowaniem operacji na kartach w bankowości elektronicznej, pożyczkami oraz procesami sprzedażowymi rachunków bieżących i oszczędnościowych. Nie będą one działały od północy do godz. 5.30. W podanym czasie mogą się również pojawić problemy z obsługą kart w systemie ING Business oraz ze składaniem wniosków o nowe produkty (w Moim ING i na stronie internetowej banku).

Kolejnej nocy między godz. 0.01 a godz. 1.00 mogą pojawić się problemy z wpłatami we wpłatomatach własnych banku i maszynach PlanetCash.

Przerwa w mBanku

W niedzielę (14 lutego) mBank pochyli się nad niektórymi usługami, co oznacza dla klientów przerwę w dostępie do części funkcji. Od godz. 2.00 do godz. 7.30 nie będzie możliwe dokonywanie płatności kartą, podejmowanie nią gotówki w bankomatach oraz dokonywanie wpłat we wpłatomacie. Nieco dłużej, bo do godz. 10.30 potrwa przerwa dotycząca płatności kartą w internecie.

W tym samym czasie tj. od godz. 2.00 do godz. 10.30 nie będą działały bankowość internetowa oraz mobilna banku. Wniosku np. o konto czy pożyczkę nie będzie można złożyć od godz. 1.30 do godz. 11.00 tego samego dnia.

