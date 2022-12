Noworoczne przerwy techniczne w bankach

W ostatni weekend 2022 r. kilka banków zaplanowało prace modernizacyjne. W tym czasie niektóre usługi bankowości elektronicznej i stacjonarnej będą niedostępne dla klientów. Jak co tydzień, tak i na koniec tego nietypowego roku, przygotowaliśmy listę instytucji, które zapowiedziały przerwy techniczne.

fot. Irina Shatilova / /

W najbliższy weekend prace techniczne zapowiedziało sześć podmiotów: Bank Pekao, mBank, Alior Bank, Nest Bank, Bank Pocztowy oraz Bank Polskiej Spółdzielczości.

Bank Pekao z przerwą techniczną

Na noworoczny weekend przerwę techniczną zapowiedział Bank Pekao. Przez kilkanaście godzin klienci nie zalogują się do serwisu usług maklerskich. Prace serwisowe rozpoczną się w sobotę (31 grudnia) o godzinie 23:00 i potrwa do godziny 14:00 w niedzielę (1 stycznia). W tym czasie niedostępne będzie składanie dyspozycji i zleceń dotyczących instrumentów giełdowych oraz detalicznych obligacji skarbowych w serwisach: Pekao24Makler, Pekao24, aplikacji Pekao24Makler i PeoPay oraz na platformie eTrader Pekao.

Prace serwisowe w mBanku

Kilkudniowa przerwa techniczna czeka na klientów mBanku. Usługa eMakler będzie niedostępna od godziny 22:10 w sobotę (31 grudnia) do godziny 1:00 w poniedziałek (2 stycznia). W tracie prac modernizacyjnych w banku nie będzie można skorzystać z aplikacji mobilnej biura maklerskiego i eMaklera.

Przerwa w Alior Banku

Kolejnym bankiem, który zapowiedział prace serwisowe na noworoczny weekend jest Alior. Przerwa techniczna również w tym przypadku dotyczy systemu maklerskiego. Będzie on niedostępny pomiędzy godziną 9:00 a 12:00 w niedzielę (1 stycznia). W tym czasie bank przeprowadzi zaplanowane prace serwisowe.

Nest Bank w ograniczonym trybie

Przez kilka godzin w najbliższych dniach Nest Bank, a właściwie bankowość elektroniczna instytucji będzie działać w trybie zleceń. Ograniczenie rozpocznie się o godzinie 21:00 w sobotę (31 grudnia) i potrwa do godziny 9:00 w niedzielę (1 stycznia). Podczas przerwy technicznej niedostępna będzie usługa Blik, zarządzanie oszczędnościami i operacje na saszetkach, przelewy natychmiastowe, płatności za zakupy internetowe oraz otwieranie nowego konta.

Przerwa techniczna w Banku Pocztowym

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi, klienci Banku Pocztowego muszą liczyć się z przerwą w dostępie do bankowości internetowej, telefonicznej oraz aplikacji mobilnej od godziny 16:00 w sobotę (31 grudnia) do godziny 9:00 1 niedzielę (1 stycznia). W tym czasie niedostępne będą m.in. płatności Blik, Pay-By-Link, płatności kartą w Internecie z uwierzytelnieniem 3DSecure, zamawianie kart, przypisywanie kart do portfeli zewnętrznych, przelewy i operacje na kartach w bankowości internetowej i mobilnej.

Prace serwisowe w Banku Polskiej Spółdzielczości

W piątek przerwa techniczna rozpocznie się w Banku Polskiej Spółdzielczości. Klienci instytucji nie skorzystają z bankowości elektronicznej oraz nie wykonają przelewów natychmiastowych od godziny 19:00 w piątek (30 grudnia) do poniedziałku (1 stycznia).