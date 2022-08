Weekendowe przerwy techniczne w bankach

Długi weekend z przerwami w bankach. Brak dostępu do usług maklerskich i problemy z kartami

Przedłużony weekend to dla niektórych banków okazja do przeprowadzenia prac serwisowych. Wśród problemów, na jakie mogą napotkać klienci w najbliższy weekend, są m.in. utrudnienia w dokonywaniu płatności kartami w internecie bądź brak dostępu do usług maklerskich.