Przerwy techniczne w kilku bankach. Mogą wystąpić problemy z logowaniem

Najbliższy weekend nie powinien dać się we znaki klientom banków. Do tej pory tylko cztery instytucje zapowiedziały prace. W każdym z nich nie potrwają one dłużej niż kilka godzin.

fot. Andrzej Bogacz / / FORUM

Informacje o przerwach technicznych opublikowały na swoich stronach internetowych następujące banki: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Santander Bank Polska oraz Volkswagen Bank.

Prace serwisowe w Alior Banku

Alior Bank zaplanował prace serwisowe w nocy z piątku na sobotę (28/29 lipca 2023 r.). W godzinach 22.00 – 3.00 funkcje inwestycyjne w bankowości elektronicznej będą niedostępne. Prace informatyczne nie mają wpływu na pozostałe usługi.

Przerwa w BNP Paribas Banku Polska

Klienci BNP Paribas Banku Polska w sobotnią noc (29 lipca) w godz. 0.00 – 6.00 nie będą mieli możliwości przeglądania strony internetowej banku. W tym czasie bank prowadzić będzie prace serwisowe. Dla tych, którzy będą chcieli zalogować się do bankowości elektronicznej, zostanie przygotowana specjalna strona logowania.

Prace w Santander Banku Polska

Kolejnym bankiem, który w ten weekend zamierza popracować nad swoimi systemami, jest Santander Bank Polska. Od godz. 23.00 (piątek, 28 lipca) do godz. 6.30 dnia kolejnego (sobota, 29 lipca) nie będzie możliwości zalogowania się do bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej.

Prace techniczne w Volkswagen Banku

Na stronie internetowej Volkswagen Banku można przeczytać, że w piątek (28 lipca) w godz. 22.00 – 0.00 bank przeprowadzi prace, które wpłyną na dostępność jego usług. W podanym czasie dostęp do rachunków może być utrudniony, a także może dojść do chwilowych niedostępności w autoryzacjach transakcji kartami płatniczymi. Bank uczula, że mogą wystąpić również problemy z bankowością elektroniczną, aplikacją mobilną i płatnościami w internecie.