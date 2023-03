Duże wyzwanie dla klientów banków. Prawie wszystkie zaplanowały przerwę

Szykuje się aktywny weekend w bankach, jednak nie dla klientów, a informatyków pracujących nad systemami. W najbliższy dniach uniknięcie przerwy w swoim banku będzie nie lada wyzwaniem. Aż kilkanaście z nich zaplanowało mniejsze lub większe prace.

Na możliwe utrudnienia w najbliższy weekend zwracają uwagę następujące banki: Alior Bank, Bank BPS, Bank Pekao, Bank Pocztowy, BNP Paribas Bank Polska, BOŚ Bank, Credit Agricole, ING Bank Śląski, Inteligo, neoBank, Nest Bank, PKO BP, Santander Bank Polska oraz Toyota Bank.

Prace serwisowe w Alior Banku

Alior Bank zaplanował prace serwisowe na noc z soboty na niedzielę (18/19 marca). Klienci banku nie będą mogli m.in. realizować płatności – w tym przelewów, płatności Blik i Płacę z Alior Bankiem ze względu na niedostępność bankowości elektronicznej (w tym aplikacji). Przerwa potrwa od godziny 22.00 (sobota, 18 marca) do godz. 6.00 (niedziela, 19 marca).

Przerwa w Banku BPS

W Banku BPS prace informatyczne będą miały miejsce już w piątek (17 marca). Od godz. 19.00 do północy nie będzie możliwe wykonywanie przelewów dewizowych.

Przerwa techniczna w Banku Pekao

Klienci Banku Pekao muszą się przygotować na brak możliwości wysłania przelewu Express Elixir oraz przelewu na telefon Blik w niedzielę (19 marca) w godz. 0.30 – 4.30. W tym czasie będzie przeprowadzona w banku przerwa techniczna.

Prace administracyjne w Banku Pocztowym

Informatycy Banku Pocztowego w ten weekend skupią się na usługach kartowych. Bank udostępnił na swojej stronie grafik prac związany z ich dostępnością.

Przerwa techniczna w Banku Pocztowym w nadchodzący weekend (18/19 marca 2023 r.) Data, godzina Usługa objęta pracami sobota, 18 marca 0.00 – 4.00 5.00 – 7.00 Przerwy w procesie autoryzacji kart sobota, 18 marca 0.00 – 1.00 5.00 – 7.00 Przerwy w procesie autoryzacji transakcji 3D Secure sobota, 18 marca 1.00 – 4.00 7.00 – 11.00 Brak możliwości digitalizacji karty oraz płacenia tokenem. niedziela, 19 marca 1.00 – 4.00 Przerwy w procesie autoryzacji kart oraz brak możliwości autoryzacji transakcji 3D Secure niedziela, 19 marca 1.00 – 4.00

7.00 – 11.00 Brak możliwości digitalizacji karty oraz płacenia tokenem. niedziela, 19 marca 3.00 – 8.00 Brak możliwości wykonywania transakcji 3D Secure wymagających uwierzytelnienia poprzez kod wysyłany przez SMS oraz brak możliwości pobrania danych karty w bankowości elektronicznej, w tym kodu CVC2. Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji udostępnionych przez Bank Pocztowy na stronie internetowej banku

Prace w BNP Paribas Banku Polska

BNP Paribas Bank Polska przeprowadzi prace techniczne w nocy z soboty na niedzielę (18/19 marca). Od godz. 22.00 (sobota) do godz. 8.00 (niedziela) nie będzie można korzystać z bankowości elektronicznej GOonline oraz aplikacji GOmobile.

Co więcej, w tych samych dniach nie będą również dostępne systemy SIDOMA (usługi maklerskie). Przerwa potrwa od godz. 21.00 (sobota) do godz. 8.00 (niedziela).

Prace serwisowe w BOŚ Banku

BOŚ Bank wcześnie zaczyna prace w ten weekend, bo już w piątek (17 marca) o godz. 22.00. System i aplikacja mobilna BOŚBank24, usługa mojeID oraz TeleBOŚ będą niedostępne aż do godz. 23.00 kolejnego dnia (sobota, 18 marca). Karty płatnicze będą działały wyłącznie w trybie offline, z kolei infolinia będzie dostępna w ograniczonym zakresie.

Przerwa techniczna w Credit Agricole

Credit Agricole dołączył do banków, które przerwę zaplanowały na noc z soboty na niedzielę (18/19 marca). W tych dniach od godz. 23.00 w sobotę do godz. 9.00 w niedzielę nie będzie możliwości korzystania z aplikacji mobilnej banku, serwisu CA24 eBank oraz wysłania Przelewu online czy Blik. Infolinia będzie działała w ograniczonym zakresie, a SMS-y o wykonanych transakcjach nie będą dochodziły do odbiorców.

Przerwa w ING Banku Śląskim

Prace serwisowe w ING Banku Śląskim zostały podzielone na kilka etapów. Pierwszy z nich będzie miał miejsce w sobotę (18 marca) w godz. od 15.00 do godz. 15.30. W tym czasie nie będzie można wysłać przelewu Express Elixir oraz przelewu Blik na numer telefonu. Druga część prac obejmujących ten sam obszar banku została wyznaczona na niedzielę (19 marca) na godz. 0.30 – 4.30.

W sobotę w godz. 8.00 – 18.00 nie będzie dostępny moduł Makler w bankowości internetowej banku.

Od północy w niedzielę (19 marca) do godz. 5.30 ING Bank Śląski będzie w trakcie jeszcze jednej przerwy technicznej. W tym czasie nie będzie można płacić kartami w internecie z 3D Secure, aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych i nadawać kodów PIN, zamówić kart płatniczych, przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile, dodać kart Mastercard do portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay), zrobić przelewu z rachunku karty kredytowej, realizować operacji na kartach w bankowości elektronicznej. Co więcej, nie będą działać pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących i oszczędnościowych.

Prace konserwacyjne w neoBanku

Na stronie neoBanku można przeczytać, że zaplanował on prace konserwacyjne na niedzielę (19 marca) w następujących terminach:

0.00 – 4.30 – w tym czasie nie będzie możliwe wysyłanie przelewów Express Elixir,

– w tym czasie nie będzie możliwe wysyłanie przelewów Express Elixir, 2.00 – 6.00 – możliwe utrudnienia w obsłudze kart płatniczych.

Przerwa w Nest Banku

O braku możliwości wykonania w niedzielę (19 marca) przelewu natychmiastowego informuje również Nest Bank. Bank podkreśla, że takiej możliwości nie będą mieli klienci w godz. 0.00 – 4.30.

Przerwa w PKO Banku Polskim i Inteligo

W ten weekend nie zabraknie na liście banków z przerwami PKO Banku Polskiego oraz jego internetowej marki Inteligo. W niedzielę (19 marca) od północy do godz. 12.00 nie będzie możliwości korzystania z serwisu internetowego i telefonicznego Inteligo, iPKO i iPKO biznes, funkcji otwartej bankowości czy płatności w sklepach internetowych za pomocą usług „Płace z Inteligo” i „Płacę z iPKO”. Aplikacja iPKO Biznes mobile będzie niedostępna, a aplikacją IKO będzie można tylko wypłacać pieniądze z bankomatów oraz płacić w sklepach stacjonarnych i internetowych tylko za pomocą BLIK.

Prace w Santander Banku Polska

Przerwa w dostępie do usług bankowych nie ominie również klientów Santander Banku Polska. O 22.30 w piątek (17 marca) stracą oni dostęp do Kantoru Santander, a pół godziny później zostanie wyłączona bankowość internetowa i mobilna. Prace potrwają do godz. 7.00 w sobotę (18 marca).

Przerwa techniczna w Toyota Banku

Utrudnienia z autoryzacją płatności kartowych, zmianą limitów karty, zmianą PIN karty – na takie niedogodności muszą się przygotować klienci Toyota Banku w ten weekend. Prace z tym związane potrwają w godz. 0.00 – 11.00 w sobotę (18 marca) i w godz. 1.00 – 11.00 w niedzielę (19 marca).