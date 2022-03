Sześć banków z przerwami technicznymi. Weekend bez płatności kartą czy eMaklera

fot. lucadp / / Shutterstock

Najbliższy weekend upłynie pod znakiem niedziałających systemów bankowości mobilnej. Oprócz utrudnionego dostępu do kont wystąpią także problemy z płatnościami Blikiem. Jak co tydzień na Bankier.pl sprawdzamy zapowiedziane prace serwisowe na weekend.

Podczas zbliżającego się weekendu pięć banków zapowiedziało przerwy techniczne: Bank Pekao, mBank, BNP Paribas, Alior Bank, Getin Bank i Citi Handlowy.

Prace serwisowe w Banku Pekao

Najszerszy zakres utrudnień przedstawił Bank Pekao. W nocy z soboty na niedzielę (26/27 marca) rozpocznie się pierwsza tego weekendu przerwa techniczna w tym banku. Od godz. 23.45 do 1.30 nie będzie można skorzystać z e-dokumentów oraz usług: Qlips, MojeID i profilu zaufanego.

Kolejne prace serwisowe będą przeprowadzane w niedzielę (27 marca) oraz w nocy z niedzieli na poniedziałek (27/28 marca). W ich trakcie pomiędzy godz. 20.00 a 0.00 klienci Banku Pekao będą mieli trudności ze złożeniem wniosku o „Pożyczkę Klik Gotówkę”.

Z kolei od godz. 1.00 do 4.30 nie będzie można zalogować się do aplikacji PeoPay, Pekao24Makler oraz platformy eTrader Pekao. Niemożliwe będą także płatności kartami debetowymi.

Citi Handlowy – weekendowe utrudnienia

Bez dostępu do bankowości internetowej i mobilnej, płatności Blikiem i kartami będą w ten weekend także klienci Citi Handlowego. Wszystko w związku z pracami serwisowymi, które potrwają od godz. 22 w piątek (25 marca) do godz. 6.00 w sobotę (26 marca).

W tym czasie będą występowały utrudnienia w korzystaniu z następujących usług:

system Bankowości Internetowej Citibank Online,

aplikacja mobilna Citi Mobile,

płatności w Internecie,

płatności Blik,

płatności kartę kredytową i kartą do konta,

usługa „Płacę z Citi Handlowy”.

Podczas prowadzonych prac całkowicie niedostępna będzie usługa Citi Alerts.

BNP Paribas – utrudnienia

Także w piątkowy wieczór prace serwisowe rozpoczną się w banku BNP Paribas. W związku z tym od godz. 21 do godz. 6.00 w sobotę (26 marca) niedostępne będą systemy: GOonline Biznes, GOmobile Biznes, GOconnect Biznes (Host to Host).

Prace serwisowe w Getin Banku

Z utrudnieniami w najbliższy weekend muszą liczyć się także klienci Getin Banku. W trakcie prac serwisowych, które będą prowadzone w nocy z piątku na sobotę (25/26 marca) pomiędzy godz. 23.50 a 7.00, niedostępna będzie bankowość internetowa i mobilna.

Alior Bank – niedostępny serwis inwestycyjny

W najbliższą sobotę (26 marca) o godz. 8.00 prace serwisowe rozpocznie Alior Bank. Potrwają one do godz. 12.00. Choć, jak informują przedstawiciele banku, podczas przerwy mają być dostępne transakcje kartowe oraz wypłaty z bankomatów, to w jej trakcie nie będzie działał system inwestycyjny.

mBank – niedostępny eMakler

Również w sobotę (26 marca), ale od godz. 6.30 do 17.00 potrwa przerwa techniczna w mBanku. W tym czasie nie będzie można skorzystać z eMaklera.

