Kolejny weekend z przerwami. Prace obejmą również płatności kartami

fot. faithie / / Shutterstock

Jak co piątek informujemy czytelników Bankier.pl o pracach zaplanowanych przez banki na nadchodzący weekend. Tym razem zdecydowało się na nie sześć instytucji. Pierwsze utrudnienia pojawią się już w sobotę, krótko po północy.

Do tej pory przerwę techniczną zapowiedziały następujące marki bankowe: Bank Pekao, ING Bank Śląski, Inteligo, mBank, Nest Bank, PKO Bank Polski.

Przerwa w Banku Pekao

Bank Pekao zaplanował prace nad swoimi serwisami na ten weekend. Część z nich miała już miejsce w nocy z czwartku na piątek. Prace będą kontynuowane w sobotę (24 września) o godz. 6.00 i potrwają do godz. 20.00. W tym czasie klienci mogą mieć problemy z dostępem do składania dyspozycji i zleceń w serwisie Pekao24Makler, aplikacji Pekao24Makler i PeoPay oraz na platformie eTrader Pekao. To jednak nie koniec utrudnień. W niedzielę (25 września) w godz. 0.30 – 4.30 klienci nie będą mieli możliwości zlecenia przelewu natychmiastowego Express Elixir oraz przelewu na telefon Blik w aplikacji PeoPay.

Utrudnienia w ING Banku Śląskim

Podobnie jak Bank Pekao, również ING Bank Śląski informuje klientów na swojej stronie internetowej o przerwie w dostępie do usług takich jak przelew natychmiastowy Express Elixir oraz przelew na numer telefonu Blik. Przerwa jest związana z pracami po stronie dostawcy. Klienci mogą się jej spodziewać w niedzielę (25 września) w godz. 0.30 – 4.30.

Przerwa techniczna w mBanku

Wśród banków z przerwami znalazł się również mBank. Przerwa techniczna została w banku zaplanowana na niedzielną noc (25 września). Poniżej znajduje się dokładna rozpiska godzinowa poszczególnych prac:

1.30 – rozpoczyna się przerwa uniemożliwiająca składanie wniosków,

– rozpoczyna się przerwa uniemożliwiająca składanie wniosków, 2.00 – rozpoczyna się przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej oraz transakcji kartowych (również dotyczących wypłat z bankomatów),

– rozpoczyna się przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej oraz transakcji kartowych (również dotyczących wypłat z bankomatów), 7.30 – przywrócenie płatności kartą stacjonarnie i dokonywania wypłat z bankomatów,

– przywrócenie płatności kartą stacjonarnie i dokonywania wypłat z bankomatów, 10.00 – wraca możliwość dokonywania płatności kartą w internecie oraz zalogowania się na konto w systemach transakcyjnych,

– wraca możliwość dokonywania płatności kartą w internecie oraz zalogowania się na konto w systemach transakcyjnych, 10.15 – od tej godziny można składać wnioski w mBanku.

Prace informatyczne w Nest Banku

O przerwie weekendowej informuje także Nest Bank. Utrudnienia w dostępie do usług bankowych mogą pojawić się w sobotę (24 września) w godz. 0.30 – 10.00. W trakcie przerwy bankowość internetowa funkcjonuje w trybie przyjmowania zleceń, co oznacza, że nie będzie możliwe skorzystanie z Blika i Visa Mobile, zapłacenie w sklepie internetowym przy korzystaniu z linka do płatności, potwierdzenie płatności za zakupy kartą w internecie przy użyciu bankowości elektronicznej, zlecenie ani otrzymanie przelewu natychmiastowego, doładowanie telefonu, zmiana limitów płatności w bankowości elektronicznej, używanie saszetek (zasilenie, zmiana kwoty, usunięcie saszetki) czy zarządzanie celami oszczędnościowymi, otwarcie nowego konta czy złożenie wniosku.

Prace w PKO Banku Polskim i Inteligo

W niedzielę (25 września) w godz. od 0.00 do 5.00 klienci PKO Banku Polskiego i Inteligo nie będą mieli możliwości korzystania z niektórych usług swojego banku. W podanych godzinach nie będzie można zarządzać kartami płatniczymi w serwisie Inteligo, iPKO oraz aplikacji IKO, korzystać z serwisu internetowego i telefonicznego Inteligo, iPKO i iPKO biznes, iPKO biznes Integra, aplikacji mobilnej IKO i iPKO biznes mobile, używać funkcji otwartej bankowości oraz korzystać z płatności w sklepach internetowych za pomocą usługi „Płacę z Inteligo” i „Płacę z iPKO”.

MDe