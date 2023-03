Problemy z bankomatami, Blikiem i eMaklerem w weekend. Banki zapowiedziały przerwy

Bez dostępu do bankowości internetowej, mobilnej, Blika, a także bankomatów i wpłatomatów będą w weekend klienci sześciu banków. Problemy z dostępem do bankowych serwisów będą mieli także inwestorzy. Jak co tydzień sprawdzamy, klientów których banków czekają weekendowe przerwy w dostępie do usług.

Prace serwisowe, z którymi wiązać się będą utrudnienia w dostępie do kont oraz aplikacji mobilnych banków, w najbliższy weekend przeprowadzać będą: PKO BP, ING Bank Śląski, Santander Consumer Bank, Bank BPS, VeloBank oraz Bank BPS.

PKO BP - przerwa techniczna

Jak informuje bank na swoich stronach internetowych, przerwa w PKO BP i Inteligo zaplanowana została na niedzielę (5 marca). Prace serwisowe rozpoczną się o godz. 0:00 i potrwają do godz. 5:00.

W ich trakcie nie będzie działać aplikacja IKO oraz iPKO Biznes mobile. Nie będzie można również płacić zbliżeniowo telefonem ani kodem Blik.

ING Bank Śląski - niedziałające bankomaty

Pod koniec weekendu, w nocy z niedzieli na poniedziałek (5/6 marca), prace serwisowe przeprowadzi ING Bank Śląski. W ich trakcie mogą pojawić się problemy z wypłatami gotówki z bankomatów sieci ING/Planet Cash. Utrudnienia potrwają od godz. 0:00 do 3:00 w poniedziałek.

Dodatkowo wpłaty gotówki realizowane we wpłatomatach mogą być przeprowadzane w trybie offline.

Santander Consumer Bank – przerwa techniczna

Prace serwisowe w Santander Consumer Banku odbędą się w nocy z soboty na niedzielę (4/5 marca) pomiędzy godz. 22:30 do 6:00.

W ich czasie niedostępna będzie aplikacja mobilna oraz bankowość internetowa. Jak informują przedstawiciele banku, prace serwisowe nie wpłyną na płatności kartami kredytowymi i wypłaty pieniędzy z bankomatów.

Prace serwisowe w Banku BPS

W piątek bez dostępu do aplikacji mobilnej „BPSMobilnie” będą z kolei klienci Banku BPS. To efekt prac serwisowych. Te zostały zaplanowane na trzy dnia – od 1 do 3 marca.

Co więcej, po zakończeniu prac klienci banku chcący korzystać z aplikacji mobilnej będą musieli pobrać jej nową wersję.

mBank – sobota bez eMaklera

Klienci mBanku z przerwą techniczną będą musieli poradzić sobie w sobotę (4 lutego). Prace serwisowe rozpoczną się o godz. 7:00 i potrwają do godz. 15:00.

W ich trakcie nie będzie można skorzystać z maklerskich aplikacji mobilnych oraz eMaklera.

Przerwa techniczna w VeloBanku

Podobnie jak w poprzednich tygodniach przerwę serwisową zaplanował także VeloBank. Rozpoczną się one w sobotę (4 marca) o godz. 23:50. Potrwają do godz. 19:00 w niedzielę (5 marca).

W ich trakcie niemożliwe będzie zalogowanie się do bankowości elektronicznej. Niedostępne będą także przelewy oraz płatności online i płatności Blikiem.

Jak informują przedstawiciele VeloBanku, w trakcie prac będzie można płacić kartami w sklepach stacjonarnych oraz wypłacać gotówkę z bankomatów. Dostępne będą także wpłatomaty.