"Rozkład jazdy" przerw w bankach. Sprawdź, co i gdzie nie będzie działać

fot. lucadp / / Shutterstock

Klienci siedmiu banków powinni przygotować się na weekendowe przerwy w dostępie do Blika i bankowości online. Jak co tydzień Bankier.pl przedstawia szczegółowy „rozkład jazdy” weekendowych utrudnień w dostępie do usług bankowych.

Przerwa w PKO BP i Inteligo

Przerwa w PKO Banku Polskim obejmie również usługi jego internetowej marki Inteligo. Zgodnie z zapowiedziami prace serwisowe zaplanowano na noc z soboty na niedzielę (22/23 stycznia). W ich trakcie, czyli od godz. 0.00 do 6.00, nie będzie można korzystać z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes, aplikacji IKO i iPKO biznes oraz płacić w sklepach internetowych za pomocą usługi „Płacę z iPKO”.

Utrudnione będzie także płacenie kartami w internecie. Jak informują przedstawiciele banku, wszystkie karty będą za to działały w bankomatach i sklepach stacjonarnych.

Alior Bank – prace serwisowe w weekend

Wcześniej, bo już w nocy z piątku na sobotę (21/22 stycznia), przerwa techniczna dotknie klientów Alior Banku. Od godz. 23.30 w piątek do godz. 2:30 w sobotę nie będzie można wykonywać przelewów i płacić Blikiem. Dostępna w ograniczonym zakresie będzie z kolei bankowość internetowa Alior Online oraz aplikacja Alior Mobile.

Podczas prac serwisowych płatności kartami w sklepach stacjonarnych i wypłaty z bankomatów będą działać bez ograniczeń.

Santander Bank Polska – przerwa techniczna w weekend

Również w nocy z piątku na sobotę (21/22 stycznia) bez dostępu do Blika, przelewów natychmiastowych, Przelewu24, bankowości online i aplikacji mobilnej będą klienci Santander Bank Polska.

Prace rozpoczną się w piątek o godz. 23:59 i potrwają do godz. 6.00 w sobotę. W tym czasie niedostępny będzie także Kantor Santander.

Bez zakłóceń mają za to działać bankomaty i karty płatnicze w punktach stacjonarnych.

Prace serwisowe w Banku BPS

Nieco krócej, bo od godz. 23.00 w piątek (21 stycznia) do godz. 1.00 w sobotę (22 stycznia), potrwają prace techniczne prowadzone przez Bank BPS. W tym czasie nie będzie można skorzystać z bankowości online, czyli m.in. zlecić przelewu.

Utrudnienia w Credit Agricole

Brak dostępu do bankowości internetowej czeka w nadchodzący weekend również klientów banku Credit Agricole. Utrudnienia rozpoczną się o północy w nocy z soboty na niedzielę (22/23 stycznia) i potrwają do niedzielnego poranka do godz. 10.00.

W tym czasie niedostępne będą:

serwis CA24;

płatności internetowe Przelew Online;

blik;

automatyczny serwis telefoniczny IVR.

W trakcie prowadzonych prac nie będą przesyłane także SMS-y o przeprowadzonych transakcjach kartami, a gotówka wpłacona we wpłatomacie zostanie zaksięgowana po zakończeniu prac. Na infolinii będzie można wyłącznie zastrzec kartę.

Karty płatnicze w sklepach i punktach usługowych oraz przy wypłacie z bankomatów będą działać normalnie. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele banku, na wszelki wypadek lepiej mieć gotówkę przy sobie.

mBank – nieczynny mKantor

Krótką przerwę techniczną zaplanował także mBank. W sobotę (22 stycznia) od godz. 22.30 do godz. 0.00 nie będzie można skorzystać z usługi mKantor.

Przerwa techniczna w ING Banku Śląskim

Z problemami przez całą sobotę (22 stycznia), od godz. 8.00 do 20.00, będą zmagać się także klienci ING Banku Śląskiego. W tych godzinach niedostępna będzie aplikacja ING Makler Mobile oraz moduł Makler w systemie bankowości internetowej.

MKZ