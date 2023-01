Przerwy weekendowe w dużych bankach. Możesz mieć problem z kartą

Przerwy techniczne, technologiczne, modernizacyjne czy serwisowe – pod takim hasłem banki informują klientów o planowanych pracach nad systemami, które zwykle wiążą się z brakiem dostępu do niektórych usług.

W najbliższy weekend prace zaplanowały następujące banki: Bank Pekao, Bank Pocztowy, BNP Paribas Bank Polska, ING Bank Śląski, Inteligo, mBank, PKO Bank Polski.

Prace serwisowe w Banku Pekao

Bank Pekao zaplanował przerwę techniczną w nocy z soboty na niedzielę (14/15 stycznia 2023 r.). Rozpocznie się ona o godz. 23.30 i potrwa do godz. 4.00. W tym czasie mogą być niedostępne następujące usługi: przelew z karty kredytowej, płatności kartą debetową, wypłaty kartą debetową oraz płatności i wypłaty Blikiem.

Przerwa techniczna w Banku Pocztowym

Na przerwę muszą się przygotować również klienci Banku Pocztowego, który wyznaczył niedzielę (15 stycznia) na dzień pracy nad systemami. Przerwa potrwa od godz. 3.00 do godz. 8.00. Od godz. 3.00 nie będzie można pobrać danych karty w bankowości elektronicznej (dotyczy to również kodu CVC2), natomiast od godz. 4.00 nie będzie możliwości wykonywania transakcji 3D Secure, które do uwierzytelnienia wymagają kodu wysłanego przez SMS, a także nie będzie można przyłączać kart do portfeli cyfrowych (Xiaomi Pay, Garmin Pay, Google Pay oraz Apple Pay).

Przerwa w BNP Paribas Banku Polska

Brak dostępu do systemów GOonline Biznes, GOmobile Biznes, GOconnect Biznes (Host to Host) – to efekt uboczny prowadzonych przez BNP Paribas Bank Polska prac serwisowych w nocy z piątku na sobotę (13/14 stycznia) od godz. 21.00 do godz. 2.00.

Prace technologiczne w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski planuje przeprowadzenie dwóch przerw technologiczno-serwisowych w najbliższy weekend. Jedna z nich dotyczy modułu Makler w bankowości internetowej, który nie będzie dostępny w sobotę (14 stycznia) w godz. 8.00 – 18.00.

Druga przerwa będzie miała miejsce w nocy z soboty na niedzielę (14/15 stycznia) w godz. 0.00 – 5.30. W podanych godzinach nie będzie można:

płacić kartami w internecie z 3D Secure, czyli tych, które są dodatkowo potwierdzane w aplikacji lub jednorazowym kodem SMS,

aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych i nadawać kodów PIN

zamówić kart płatniczych,

przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile,

dodać kart Mastercard do portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay),

zrobić przelewu z rachunku karty kredytowej,

realizować operacji na kartach w bankowości elektronicznej,

nie będą działać pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących i oszczędnościowych.

Bank podkreśla, że utrudnione będzie również składanie wniosków w bankowości internetowej i na stronie www, a także mogą pojawić się problemy z obsługą kart w systemie ING Business, korzystaniem z usług powierniczych (e-Custody) oraz z części wniosków.

Przerwa w PKO BP i Inteligo

Jak informuje bank na swoich stronach internetowych przerwa w PKO BP i Inteligo zaplanowana została na niedzielę (15 stycznia) i potrwa od północy do godz. 6.00. Wśród niedostępnych usług są serwisy internetowe i telefoniczne iPKO, Inteligo i iPKO biznes, aplikacja iPKO biznes mobile, funkcja otwartej bankowości i płatności w sklepach internetowych za pomocą usługi „Płacę z iPKO” czy „Płacę z Inteligo”.

Przerwa techniczna w mBanku

W sobotę (14 stycznia) eMakler oraz maklerskie aplikacje mobilne w mBanku będą czasowo niedostępne. Przerwa techniczna potrwa od godz. 6.45 do godz. 16.00.