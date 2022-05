Problemy z przelewami, płatnościami kartami i Blikiem. Przerwy techniczne w ośmiu bankach

fot. Anton Violin / / Shutterstock

Osiem banków poinformowało na swoich stronach internetowych o zaplanowanych na najbliższe dni pracach serwisowych. Nie pozostaną one bez wpływu na dostęp do bankowości internetowej, mobilnej, płatności Blikiem i kartami oraz korzystanie z usług maklerskich. Jak co tydzień Bankier.pl sprawdził zapowiedziane przerwy techniczne w bankach.

Przerwy techniczne wpłyną w ten weekend na dostęp do usług w Banku PKO BP, Banku Pekao, Santander Consumer Banku, Banku Pocztowym, Nest Banku, BNP Paribas, Banku BPS i Citi Handlowym.

Przerwa techniczna w BNP Paribas

Już w piątek (20 maja) o godz. 21 rozpoczną się utrudnienia w dostępie do internetowych serwisów banku BNP Paribas.

Prace techniczne potrwają do godz. 23.30, a w tym czasie niedostępne będą systemy: GOonline Biznes, GOmobile Biznes i GOconnect Biznes (Host to Host).

Bank PKO BP i Inteligo – prace serwisowe

W nocy z piątku na sobotę (21/22 maja) PKO Bank Polski oraz Inteligo będą przeprowadzać prace modernizacyjne. Od północy do godziny 8:00, w serwisie internetowym i telefonicznym iPKO oraz aplikacji IKO nie będą dostępne ubezpieczenia Moje Podróże24, PKO Dom, Moje Życie24, PKO Ubezpieczenie dziecka oraz ubezpieczenia Assistance w ramach pakietów.

Utrudnienia w Banku Pekao

Na sobotę (21 maja) prace serwisowe zaplanował z kolei Bank Pekao. W związku z nimi, pomiędzy godz. 11:00 a 17:00 wystąpią trudności w dostępie do składania dyspozycji i zleceń w serwisie Pekao24Makler, aplikacji Pekao24Makler i PeoPay oraz platformie eTrader Pekao.

Santander Consumer Bank – bez bankowości internetowej

Również w sobotę (21 maja) odbędą się prace serwisowe w Santander Consumer Banku. Potrwają one od godz. 5:00 do 13:00.

W czasie prac niedostępna będzie bankowość elektroniczna. Jak informują przedstawiciele banku, prace modernizacyjne nie powinny wpłynąć na płatności kartami kredytowymi wydanymi przez bank.

Nest Bank – utrudnienia przez cały weekend

Podczas obu weekendowych nocy utrudnienia czekają na klientów Nest Banku. Podczas przerw technicznych niedostępna będzie zarówno bankowość internetowa jak i aplikacja mobilna banku.

Przez niemal całą sobotę (21 maja) - od godz. 5:00 do 0:00 bankowość internetowa Nest Banku i aplikacja mobilna będą działały jedynie w trybie przyjmowania zleceń.

W tym czasie nie będzie można jednak:

Korzystać z Blika

Zapłacić w sklepie internetowym korzystając z linku do płatności

Potwierdzić płatności za zakupy kartą w internecie przy użyciu bankowości elektronicznej

Zmienić limitów płatności w bankowości elektronicznej

Z kolei od godz. 0.00 do 9.00 w niedzielę (22 maja) bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą całkowicie niedostępne. W tym czasie również nie będzie można dokonywać płatności za pomocą Blika oraz potwierdzać płatności za zakupy kartą w internecie.

Utrudnienia w Banku Pocztowym

Znacznie krócej potrwają prace serwisowe prowadzone przez Bank Pocztowy. Odbędą się one w nocy z soboty na niedzielę (21/22 maja) od godz. 0:00 do 2:00.

W tym czasie niemożliwe będzie dokonywanie płatności kartami w sklepach internetowych, które wymagają autoryzacji 3D Secure.

Bank BPS – brak bankowości internetowej

Na utrudniony dostęp do bankowości internetowej powinni przygotować się także klienci Banku BPS. Prace modernizacyjne prowadzone będą zarówno w najbliższą sobotę (21 maja) jak i niedzielę (22 maja). W obu przypadkach utrudnienia potrwają od godz. 8:00 do 15:00.

Przerwa techniczna w Citi Handlowym

Citi Handlowy informuje na stronie głównej, że w nocy z piątku na sobotę (20/21 maja) zostaną przeprowadzone prace serwisowe. W tym czasie klienci mogli napotkać na problemy z dostępem do systemów banku.

MKZ