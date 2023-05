Weekendowe przerwy techniczne. Prace również w dużych bankach

Nadchodzą kłopoty z płatnościami i wypłatą gotówki dla klientów kilku banków Brak dostępu do Blika, przelewów natychmiastowych oraz kłopoty przy wypłacaniu gotówki z bankomatów to tylko część utrudnień, jakie czekają na klientów kilku banków. Jak co tydzień na Bankier.pl sprawdzamy, które instytucje zapowiedziały przerwy techniczne od piątku do niedzieli.