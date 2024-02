Wracają przerwy w bankach. Mogą się pojawić problemy z płatnościami i wypłatami

W poprzedni weekend bankowi informatycy oszczędzili klientom problemów z dostępem do usług banków. Taki stan rzeczy nie potrwał jednego zbyt długo. W najbliższym czasie prace będą miały miejsce w kilku bankach.

fot. REDPIXEL.PL / / Shutterstock

W ten weekend prace serwisowe przeprowadzą następujące banki: Bank Pocztowy, BNP Paribas Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, Nest Bank oraz Toyota Bank.

Prace w Banku Pocztowym

Informatycy Banku Pocztowego będą pracowali nad systemami banku pod koniec weekendu – w nocy z niedzieli (4 lutego 2024 r.) na poniedziałek (5 lutego). Między godz. 22.00 a godz. 2.00 mogą wystąpić czasowe problemy z korzystaniem z niektórych usług banku, w tym w dokonywaniu transakcji bezgotówkowych i gotówkowych kartami płatniczymi (włącznie z transakcjami mobilnymi realizowanymi za pośrednictwem portfeli cyfrowych).

Prace serwisowe w BNP Paribas

Niedostępność serwisów GOonline Biznes, GOmobile Biznes, GOconnect Biznes (Host to Host) – z tym będą musieli się pogodzić klienci BNP Paribas Banku Polska w ten weekend. Prace serwisowe, które wpływają na działanie systemu, potrwają od godz. 22.00 w piątek (2 lutego) do godz. 3.00 dnia kolejnego, czyli soboty (3 lutego).

Przerwa techniczna w ING Banku Śląskim

W przypadku ING Banku Śląskiego prace nad systemami można podzielić na trzy obszary:

sobota (3 lutego) godz. 8.00 – 20.00 – w tym czasie nie będzie dostępny moduł Makler w bankowości internetowej,

– w tym czasie nie będzie dostępny moduł Makler w bankowości internetowej, noc z soboty na niedzielę (3/4 lutego) godz. 0.00 – 1.30 – przerwa, która obejmie nieco szerszy zakres usług. W podanym czasie mogą pojawić się trudności z płatnościami kartami w Internecie z 3DSecure, aktywowaniem kart, zmianą limitów transakcyjnych, ubezpieczaniem kart i nadawaniem kodów PIN, zamawianiem kart płatniczych, przypisaniem kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile czy dodawaniem kart do portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay). Bank uprzedza, że mogą się również pojawić problemy z płatnościami kartą w terminalach płatniczych, bankomatach oraz wpłatomatach,

– przerwa, która obejmie nieco szerszy zakres usług. W podanym czasie mogą pojawić się trudności z płatnościami kartami w Internecie z 3DSecure, aktywowaniem kart, zmianą limitów transakcyjnych, ubezpieczaniem kart i nadawaniem kodów PIN, zamawianiem kart płatniczych, przypisaniem kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile czy dodawaniem kart do portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay). Bank uprzedza, że mogą się również pojawić problemy z płatnościami kartą w terminalach płatniczych, bankomatach oraz wpłatomatach, niedziela (4 lutego) godz. 7.00 – 7.30 – brak możliwości odbioru oraz zlecenia przelewu natychmiastowego (BlueCash).

Prace rozwojowe w mBanku

Do banków, które zaplanowały przerwy, dołącza również mBank. Przerwa na rozwój, jak sam to nazywa bank na swojej stronie internetowej, będzie miała miejsce w sobotę (3 lutego) od godz. 7.00 do godz. 13.00. Prace dotyczą eMaklera i maklerskich aplikacji mobilnych.

Prace w Nest Banku

Trudności z korzystaniem z usług bankowych nie ominą również klientów Nest Banku. W niedzielę (4 lutego) w godz. 0.30 – 4.00 nie będzie można zalogować się do bankowości elektronicznej banku oraz jego aplikacji mobilnej.

Przerwa w Toyota Banku

W ten weekend prace serwisowe będą się również odbywały w Toyota Banku. Potrwają one od soboty (3 lutego) od godz. 13.00 do poniedziałku (5 lutego) do godz. 6.00. W podanych godzinach mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemu bankowości elektronicznej, autoryzacji płatności kartowych, automatycznego serwisu telefonicznego, wyciągów oraz usług tzw. szybkich płatności.