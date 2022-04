Przerwy techniczne w wielkanocny weekend

fot. lucadp / / Shutterstock

Utrudnienia podczas korzystania z karty płatniczej oraz niedostępność wpłatomatów – to efekt prac administracyjnych w bankach. W trakcie świątecznego weekendu kilka z nich zaplanowało modernizację, wiąże się to z brakiem dostępu do części usług. Jak co tydzień na Bankier.pl sprawdzamy zapowiedziane przerwy techniczne w bankach.

Wśród banków, które zapowiedziały planowane przerwy techniczne na najbliższy świąteczny weekend znajduje się ING Bank Śląski, Bank Pocztowy oraz BNP Paribas.

ING Bank Śląski z przerwą serwisową

Na najbliższy weekend ING Bank Śląski zapowiedział szereg prac serwisowych. Pierwsza przerwa techniczna rozpocznie się o północy w niedzielę (17 kwietnia) i potrwa do godziny 5:30. W tym czasie niedostępne będzie:

składanie wniosków w Moim ING i na stronie www.ing.pl,

obsługa kart w systemie ING Business, korzystanie z usług powierniczych (e-Custody) oraz z części wniosków,

płatności kartami w internecie z dodatkowym uwierzytelnieniem 3DSecure,

opcja aktywowania kart, zmieniania limitów transakcyjnych i nadawania kodów PIN,

zamawianie kart płatniczych,

funkcja umożliwiająca przypsanie kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile,

dodawanie kart Mastercard do portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay)

przelewy z rachunku karty kredytowej,

realizacja operacji na kartach w bankowości elektronicznej,

udzielanie pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących i oszczędnościowych.

Dodatkowo podczas wielkanocnego weekendu wystąpią kilkudziesięciominutowe przerwy w realizacji transakcji wpłat kartą w urządzeniach sieci ING/ Planet Cash. Pierwsza z nich będzie mieć miejsce w nocy z soboty na niedzielę (16 na 17 kwietnia) pomiędzy północą a godziną 0:20 oraz w nocy z wtorku na środę (19 na 20 kwietnia) od godziny 00:00 do 00:15. W tym czasie "transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line", podaje ING.

To nie koniec zapowiedzianych prac serwisowych w ING Banku Śląskim na najbliższe dni. W drugiej części przyszłego tygodnia w nocy z czwartku na piątek (21 na 22 kwietnia) od godziny 00:00 do godziny 1:00 wystąpią utrudnienia w obsłudze kart w Moim ING i ING Business. Podczas przerwy technicznej nie będzie można:

realizować płatności internetowych kartami z dodatkowym uwierzytelnieniem 3DSecure

aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać kart i nadawać kodów PIN,

aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać kart i nadawać kodów PIN, zamówić kart płatniczych,

przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile,

dodać kart z poziomu portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay),

wykonać operacji na rachunku karty kredytowych,

nie będą działać pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących i oszczędnościowych.

Przerwa techniczna w Banku Pocztowym

W niedzielę (17 kwietnia) klienci Banku Pocztowego muszą liczyć się z utrudnieniami podczas korzystania z kart płatniczych. Pomiędzy godziną 4:00 a 8:00 niedostępna będzie usługa przyłączania kart do portfeli cyfrowych Xiaomi Pay/Garmin Pay/ Google Pay/Apple Pay oraz opcja uwierzytelnienia 3D Secure poprzez kod wysyłany przez SMS.

Prace serwisowe w BNP Paribas

Przerwę techniczną zapowiedział także BNP Paribas. Prace rozpoczną się w środę (20 kwietnia) o godzinie 21:00 i potrwają do czwartku (21 kwietnia) do godziny 1:00. W tym czasie niedostępne będą systemy GOonline Biznes, GOmobile Biznes, GOconnect Biznes (Host to Host).

