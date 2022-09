Nie działa bankowość elektroniczna? To tylko weekendowa przerwa

fot. Bacho / / Shutterstock

Większość klientów uniknie w ten weekend problemów z dostępem do usług swojego banku. Na prace zdecydowały się zaledwie trzy z nich – Bank BPS, ING Bank Śląski i Santander Bank Polska.

Prace dotyczą m.in. dostępu do bankowości internetowej, transakcji dokonywanych w bankomatach czy usług maklerskich.

Prace serwisowe w Banku BPS

Bank BPS informuje na swojej stronie internetowej o planowanych pracach serwisowych. Problemy z realizacją przelewów w systemie bankowości elektronicznej mogą pojawiać się przez cały weekend tj. od północy w nocy z piątku na sobotę (30 września/1 października) do godz. 23.59 w niedzielę (2 października).

To jednak nie koniec komunikatów ze strony banku. W nocy z niedzieli na poniedziałek (2/3 października – od godz. 0.00 do godz. 3.00) można spodziewać się kolejnej przerwy, tym razem w obsłudze uwierzytelnień 3D-Secure, w autoryzacji transakcji kart oraz w obsłudze funkcjonalności aplikacji mobilnej BSPay i Portalu kartowego w tym tokenizacji. Bank zapowiada, że brak dostępu do ww. usług nie powinien trwać dłużej niż 10 minut w podanym przedziale czasowym.

Przerwa w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski również dzieli prace na dwa etapy. W pierwszej kolejności na tapet idzie moduł Makler. W piątek (30 września) od godz. 20.00 do godz. 2.00 dnia kolejnego (sobota, 1 października) nie będą dostępne dyspozycje i aneksy. Klienci nie będą mogli w tym czasie wnioskować o zmianę typu konta czy liczby ofert w notowaniach, a także zawrzeć aneksu.

W nocy z niedzieli na poniedziałek (2/3 października) od godz. 0.00 do godz. 3.00 mogą pojawić się problemy z korzystaniem z urządzeń sieci ING/Planet Cash.

Prace w Santander Banku Polska

Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej to efekt uboczny prowadzonych w Santander Banku Polska prac. Przerwa została wyznaczona na noc z piątku na sobotę (30 września/1 października) na godz. 0.00 – 6.00.

MDe