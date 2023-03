Kolejny weekend z przerwami w bankach. Problemy z logowaniem na konto to już standard

Banki nieustannie pracują nad swoimi systemami bankowość elektronicznej, co dla klientów zwykle oznacza tymczasowe utrudnienia. W ten weekend nad swoimi narzędziami pracować będzie kilka z nich. Głównym problemem będzie brak możliwości zalogowania się na konto.

fot. Vitalii Demin / / Shutterstock

W najbliższy weekend na problemy z korzystaniem z usług bankowych muszą się nastawić klienci następujących instytucji: Bank BPS, BNP Paribas Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, Nest Bank oraz Santander Consumer Bank.

Przerwa w Banku BPS

Bank BPS informuje o planowanych w ten weekend pracach serwisowych. Z tego względu w sobotę (11 marca 2023 r.) w godz. 21.00 – 23.00 mogą wystąpić przerwy w dostępie do bankowości internetowej banku.

Reklama

Prace w BNP Paribas Banku Polska

Na stronie logowania do bankowości internetowej do BNP Paribas Banku Polska można znaleźć informacje o planowanych przez bank pracach. W sobotę (11 marca) od godz. 22.00 do godz. 23.59 nie będą działały następujące usługi: płatności BLIK, płatności online typu PaybyLink i PaybyNet, PayU Express, płatności mobilne - parkingi i bilety, express elixir, przelew na telefon, wnioski e-gov 500+.

Prace serwisowe w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski wyznaczył termin prac serwisowych na noc z soboty na niedzielę (11/12 marca). Potrwają one od godz. 23.30 do godz. 6.00.

Klienci banku powinni się przygotować na utrudnienia w korzystaniu z bankomatów i wpłatomatów, systemu bankowości internetowej Moje ING i aplikacji Moje ING, systemu bankowości internetowej ING Business i jego wersji mobilnej, płatności BLIK, przelewów ekspresowych, płatności internetowych za pomocą Płać z ING, płatności kartami w internecie z 3DSecure (potwierdzanych dodatkowo w aplikacji lub jednorazowym kodem SMS), specjalnego interfejsu PSD2 (związanego m.in. z usługą Dodaj konto z innego banku), zakupu produktów w Moim ING i na stronie www.ing.pl (w tym pożyczek i kont, także oszczędnościowych). Bank ostrzega, że możliwe jest także występowanie problemów z transakcjami kartami, aktywacją kart oraz zmianą limitów transakcyjnych i nadawaniem kodów PIN.

Przerwa techniczna w mBanku

Korzystający z usług maklerskich mBanku nie będą mogli używać aplikacji mobilnych w sobotę (11 marca) w godz. 8.00 – 11.00. Powodem są zaplanowane prace techniczne.

Dłuższa przerwa w Nest Banku

Nest Bank rozłożył prace na dwa dni. Rozpoczną się one już w piątek (10 marca) o godz. 21.00. Do godz. 1.00 kolejnego dnia (sobota) nie będzie możliwe wykonanie przelewu natychmiastowego. Przelewy SWIFT, SEPA i Sorbnet przyjmowane będą do realizacji i zostaną zrealizowane po zakończeniu prac, a bankowość internetowa będzie działała wyłącznie w trybie przyjmowania zleceń.

W sobotę (11 marca) od godz. 1.00 do godz. 10.00 bankowość internetowa zostanie wyłączona dla klientów. Bank przypomina, co to oznacza - mianowicie nie będzie można zrealizować przelewów, korzystać z BLIKA i Visa Mobile, zapłacić w sklepie internetowym, korzystając z linka do płatności, potwierdzić płatności za zakupy kartą w internecie przy użyciu bankowości elektronicznej, zlecić, ani otrzymać przelewu natychmiastowego, doładować telefonu, zmienić limitów płatności w bankowości elektronicznej, używać saszetek (zasilenie, zmiana kwoty, usunięcie saszetki) czy zarządzać celami oszczędnościowymi, otworzyć nowego konta czy złożyć wniosku m.in. o wydanie karty, 300+, 500+.

Tego samego dnia, od godz. 10.00 do godz. 14.00, ponownie nie będzie możliwości wysłania przelewu natychmiastowego ze swojego konta.

Prace serwisowe w Santander Consumer Banku

W przypadku Santander Consumer Banku prace zostaną przeprowadzone w nocy z soboty na niedzielę (11/12 marca) między godz. 22.00 a godz. 6.00. W podanych godzinach nie będzie możliwości logowania się na konto w bankowości internetowej i mobilnej.