Przerwy techniczne w bankach. Bankomat może nie zadziałać

W nadchodzących dniach klienci czterech banków mogą natrafić na problemy z dostępem do bankowości internetowej i mobilnej oraz wypłatami gotówki z bankomatów. Jak co tydzień przygotowaliśmy listę instytucji, które zapowiedziały modernizacje swoich systemów.

fot. Jon Nazca / / FORUM

Na liście banków z przerwami znajdują się Alior Bank, ING Bank Śląski, Nest Bank oraz Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce.

Prace techniczne w Alior Banku

Alior Bank zaplanował prace serwisowe na pierwszy weekend lipca. Przerwa rozpocznie się w sobotę (1 lipca 2023 r.) o godz. 22.00 i potrwa do godz. 6.00 dnia kolejnego, czyli niedzieli (2 lipca). W czasie, kiedy informatycy banku będą pracowali nad systemami, klienci nie będą mieli możliwości korzystać z bankowości internetowej (Alior Online), bankowości mobilnej (Alior Mobile), a także z przelewów, płatności Blik i usługi Płacę z Alior Bankiem.

Prace serwisowe w ING Banku Śląskim

Kolejnym bankiem, który stawia na przerwy w ten weekendem, jest ING Bank Śląski. Bank podzielił prace na dwa etapy.

Pierwszy z nich będzie miał miejsce w nocy z soboty na niedzielę (1/2 lipca) w godz. 22.00 – 9.00. Prace obejmą system kartowy banku, a co za tym idzie, nie będzie można przez wskazanych 11 godzin korzystać z następujących funkcji: składanie wniosków w Moim ING i przez stronę internetową, używanie kart w systemie ING Business, nadawanie nowego PIN-u kartom płatniczym i kredytowym, zamawianie kart płatniczych, zmienianie limitów dla kart, przypisywanie karty do telefonu w Moim ING, dodawanie kart do portfeli mobilnych (Apple Pay, Garmin Pay, Google Pay) i korzystanie z nich w tych portfelach, korzystanie z usługi Visa mobile, działania na koncie karty kredytowej, podgląd swojego konta ING w aplikacji innego banku, wykonywanie transakcji w systemie wypłat elektronicznych (SWE) dla klientów ING Business Online. Co więcej, mogą wystąpić problemy z korzystaniem z bankomatów i wpłatomatów.

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem - "pełną" ratę i ratę po dopłacie. Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Drugi etap prac, zdecydowanie krótszy, odbędzie się kolejnej nocy, czyli z niedzieli na poniedziałek (2/3 lipca) w godz. 0.00 – 1.00. W ciągu tej godziny mogą ponownie wystąpić problemy z korzystaniem z bankomatów i wpłatomatów.

Przerwa w Nest Banku

Nest Bank udostępnił na swojej stronie internetowej informację o przerwie w dostępie do usługi wideoweryfikacji, która pozwala na m.in. założenie konta w 100% online. Usługa nie będzie dostępna przez cały piątek, 30 czerwca.

Prace techniczne w Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce

Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce ma na tapecie prace w najbliższą niedzielę (2 lipca) w godz. 20.00 – 23.00. W podanych godzinach dostęp do rachunków może być utrudniony oraz może dojść do chwilowych niedostępności w autoryzacjach transakcji kartami płatniczymi. Bank informuje, że mogą wystąpić również problemy z bankowością elektroniczną, aplikacją mobilną i płatnościami w internecie.