Bank Pocztowy zapowiada nocne prace. Przerwa w działaniu kart

Bank Pocztowy prowadzi serie prac informatycznych. W nocy z poniedziałku na wtorek klienci mogą napotkać na problemy z działaniem niektórych usług.

W nocy z poniedziałku na wtorek (14/15 lutego 2022 r.) bank planuje przeprowadzenie prac administracyjnych, które wpłyną na działanie kart. Od godz. 0.30 do godz. 1.30 nie będzie możliwe dokonywanie zarówno transakcji gotówkowych, jak i bezgotówkowych. Dotyczy to również płatności w internecie.

To kolejny etap prac technicznych, które w ostatnim czasie przeprowadzał Bank Pocztowy. Przed weekendem informowaliśmy o planowanej na dni wolne przerwie dotyczącej płatności mobilnych.

Choć prace nad systemami bankowymi wciąż są zazwyczaj planowane na weekend, to coraz częściej można się spotkać z ich przesunięciem na jeden z dni powszednich. Do grupy banków, które nie ograniczają się do przerw w piątek, sobotę lub niedzielę należą m.in. Bank Millennium, Bank Pekao czy ING Bank Śląski.

