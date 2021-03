Wybierz gotówkę wcześniej i nie zwlekaj z przelewem. Duże banki zapowiadają przerwy techniczne

fot. lucadp / Shutterstock

W najbliższy weekend przerwy techniczne w dużych bankach. Niedostępne będą płatności Blik, wypłaty gotówki oraz przelewy ekspresowe i natychmiastowe. Lepiej wybrać gotówkę wcześniej i nie zwlekać z przelewami na ostatnią chwilę.

Jak co tydzień na Bankier.pl sprawdzamy, które banki zapowiedziały prace serwisowe oraz co one oznaczają dla klientów.

Alior Bank – przerwa techniczna

Dłuższą przerwę techniczną zapowiedział Alior Bank. Klienci w nocy z piątku na sobotę (26 na 27 marca) od godziny 23:30 do 10:00 następnego dnia nie skorzystają z serwisów bankowości internetowej, mobilnej oraz systemu inwestycyjnego.

ING Bank Śląski – prace techniczne

Prace techniczne również w ING Banku Śląskim. Podczas najbliższego weekendu w nocy z soboty na niedzielę (z 26 na 27 marca) pomiędzy godziną 23:30 a 5:30 klienci banku muszą liczyć się z możliwością wystąpienia utrudnień przy korzystaniu z:

bankomatów i wpłatomatów,

systemu Moje ING i aplikacji Moje ING,

systemu ING Business i jego wersji mobilnej,

płatności Blik,

przelewów ekspresowych,

płatności internetowych za pomocą Płać z ING,

płatności 3DSecure (płatności w internecie dokonywane kartami, które są dodatkowo potwierdzane jednorazowym kodem SMS),

specjalnego interfejsu PSD2 (funkcje związane z usługą Dodaj konto z innego banku, m.in. podgląd takich kont).

Dodatkowo podczas przerwy technicznej klienci mogą mieć problem ze składaniem wniosków w Moim ING i przez naszą stronę www (np. o pożyczkę lub konto), składaniem wniosków o subwencję dla firm, aktywacją kart i nadawaniem kodów PIN, zamówieniem karty Mastercard w telefonie, przypisaniem do telefonu karty Mastercard w telefonie, dodaniem karty VISA zbliżeniowa do aplikacji Apple Pay i Google Pay, zrobieniem przelewu z rachunku karty kredytowej oraz zastrzeżeniem karty w bankowości internetowej.

Santander Bank Polska – przerwa techniczna

Niedostępna bankowość internetowa, aplikacja mobilna oraz bankomaty – klienci Santandera muszą liczyć się z utrudnieniami podczas najbliższego weekendu. Bank zapowiedział prace techniczne w nocy 27 marca pomiędzy północą a godziną 6:00. Podczas przerwy serwisowej nie będzie można wysłać przelewu natychmiastowego.

mBank – prace techniczne

Dłuższą przerwę w działaniu zapowiada mBank. Przerwa techniczna będzie dotyczyć tylko systemów eMakler. Klienci pomiędzy godziną 8:00 a 14:00 w sobotę (27 marca) nie skorzystają w usług domu maklerskiego za pomocą serwisu eMakler.

Getin Bank – przerwa techniczna

Nocna przerwa techniczna czeka także na klientów Getin Banku. Prace serwisowe w banku rozpoczną się w piątek (26 marca) o godzinie 23:30 i potrwają do soboty (27 marca) do godziny 8:00. W tym czasie niedostępna będzie bankowość internetowa oraz aplikacja mobilna.

Nest Bank – prace serwisowe

W najbliższy weekend Nest Bank będzie przeprowadzać prace serwisowe w związku z tym klienci banku w nocy z soboty na niedzielę (27 na 28 marca) pomiędzy godziną 23:30 a 3:30 nie skorzystają z:

usług Blik,

płatności za zakupy internetowe,

przelewów natychmiastowych,

doładowań telefonu,

możliwości otworzenia nowego konta,

opcji złożenia wniosku o wydanie karty,

operacji na saszetkach,

zarządzania celami oszczędnościowymi.

Podczas przerwy technicznej system bankowości internetowej oraz aplikacja mobilna będą działać w trybie przyjmowania zleceń. Klienci nie będą mogli także zasilić rachunku, do którego została wydana karta debetowa lub kredytowa.

DF