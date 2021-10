Weekendowe przerwy techniczne. Prace zapowiedziało wiele banków

fot. lucadp / / Shutterstock

Bankowość internetowa, aplikacja mobilna, systemy maklerskie czy serwisy z ubezpieczeniami – między innymi nad tymi obszarami będą pracowali w ten weekend informatycy w bankach. Warto sprawdzić, w których dokładnie zaplanowane są przerwy.

Utrudnienia w ten weekend mogą spotkać klientów następujących banków: Bank BPS, Bank Millennium, Bank Pekao, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, Inteligo, mBank, neoBank, PKO Bank Polski, Santander Consumer Bank oraz Toyota Bank.

Prace serwisowe w Banku BPS

Przez blisko cały weekend klienci Banku BPS mogą napotkać na utrudnienia w realizacji zleceń oraz w prezentowaniu aktualnych sald na rachunkach. Przyczyną ewentualnych problemów będą prace serwisowe prowadzone od soboty (23 października 2021 r.) od godz. 8.00 do poniedziałku (25 października br.) do godz. 7.00.

Przerwa techniczna w Banku Millennium

W nocy z piątku na sobotę (22/23 października br.) między godz. 0.00 a godz. 4.00 nie będą działały aplikacja mobilna Banku Millennium, system transakcyjny Millenet, usługi TeleMillennium oraz Blik. W tym czasie będzie można korzystać tylko z tradycyjnych płatności kartami płatniczymi.

Prace w kilku etapach w Banku Pekao

Prace serwisowe na ten weekend zaplanował również Bank Pekao. Zostały one podzielone na kilka obszarów. Każdy z nich ma wyznaczoną inną godzinę, co oznacza różne utrudnienia o różnych porach nadchodzącego weekendu. Jedna z nich miała miejsce w piątkowy poranek i klienci mają ją już za sobą. Pozostałe dwie zostały wyznaczone na:

sobotę (23 października br.) od godz. 6.00 do godz. 16.00 kolejnego dnia (niedziela, 24 października) – klienci mogą napotkać na trudności w dostępie do składania dyspozycji i zleceń w serwisie Pekao24Makler, aplikacji Pekao24Makler i PeoPay oraz platformie eTrader Pekao,

niedzielę (24 października br.) między godz. 3.00 a godz. 4.00 – w tym czasie nie zadziała aplikacja PeoPay oraz niedostępne będą transakcje wykonywane kartami Banku Pekao.

Prace techniczne w Getin Noble Banku

W nocy z piątku na sobotę (22/23 października br.) nie będzie dostępna bankowość internetowa i mobilna w Getin Noble Banku z uwagi na przeprowadzone prace techniczne. Przerwa potrwa od godz. 23.00 (piątek) do godz. 3.30 (sobota).

Moduł Makler w ING Banku Śląskim nie zadziała

W najbliższy weekend ING Bank Śląski wyłączy moduł Makler w bankowości internetowej oraz aplikację ING Makler Mobile na ponad dobę. Prace technologiczno-serwisowe zostały zaplanowane na sobotę (23 października br.) od godz. 6.00 do godz. 10.00 kolejnego dnia (niedziela, 24 października br.)

Przerwa techniczna w mBanku

W przypadku mBanku przerwa techniczna obejmie system eMakler, który nie będzie działał między godz. 9.00 a godz. 20.00 w sobotę (23 października br.)

Utrudnienia w neoBanku

Kolejnym bankiem z przerwami jest Wielkopolski Bank Spółdzielczy, który poinformował klientów o planowanej przerwie w godz. 2.00 – 4.00 w niedzielę (24 października br.). W tym czasie mogą pojawić się utrudnienia w obsłudze kart płatniczych oraz bankomatów. Są one związane z pracami konserwacyjnymi.

PKO Bank Polski i Inteligo

PKO BP zapowiada prace, które obejmą również jego internetową markę Inteligo. W sobotę (23 października br.) między godz. 0.00 a godz. 5.00 nie będą działały zarówno w serwisie internetowym, jak i telefonicznym iPKO oraz aplikacji IKO ubezpieczenia Moje Podróże24, PKO Dom, Moje Życie24, PKO Ubezpieczenie dziecka oraz Assistance. W przypadku klientów Inteligo informacja na stronie mówi wyłącznie o aplikacji IKO i ubezpieczeniu Moje Podróże24.

Następnego dnia, tj. w niedzielę (24 października br.) między godz. 1.00 a godz. 2.15 nie będzie natomiast działała aplikacja IKO, w tym płatności zbliżeniowe telefonem oraz kodem BLIK.

Prace serwisowe w Santander Consumer Banku

W niedzielę (24 października nr.) między godz. 6.00 a godz. 8.30 odbędą się prace serwisowe w Santander Consumer Banku, które obejmą bankowość elektroniczną instytucji.

Przerwa w Toyota Banku

Chwilowe utrudnienia w dostępie do systemu bankowości elektronicznej, w dostępie do automatycznego serwisu telefonicznego, w autoryzacji transakcji kartowych, zastrzeżeniu karty, zmiany limitów oraz kodu PIN, w dostępnie do usług tzw. szybkich płatności, w dostępie do systemu składania wniosków online – o tym poinformował swoich klientów Toyota Bank na swojej stronie internetowej. Przerwa została zaplanowana na niedzielę (24 października br.) w godz. 7.00 – 19.00.

MDe