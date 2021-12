Przerwy w bankach w noworoczny weekend

fot. lucadp / / Shutterstock

Niedostępny Blik, utrudnienia podczas płatności za zakupy przez internet, czy brak dostępu do systemu inwestycyjnego online – to tylko część problemów, które czekają na klientów części banków w nadchodzący, noworoczny weekend. Jak co tydzień na Bankier.pl sprawdzamy przerwy techniczne.

Przerwy techniczne na nadchodzący weekend zapowiedziało sześć banków: Bank Pekao, Alior Bank, mBank, Bank Pocztowy, Nest Bank, Volkswagen Bank.

Bank Pekao

Na noworoczny weekend przerwę techniczną zaplanował także Bank Pekao. Prace modernizacyjne będą prowadzone od godziny 15:00 w piątek (31 grudnia) do godziny 16:00 w sobotę (1 stycznia). W tym czasie będą występować utrudnienia podczas składania dyspozycji i zleceń w serwisie Pekao24Makler, aplikacji Pekao24Makler i PeoPay oraz platformie eTrader Pekao.

Alior Bank

Alior Bank zapowiedział planowane prace serwisowe, które rozpoczną się w piątek (31 grudnia) o godzinie 15:00 i zakończą się w sobotę (1 stycznia) o godzinie 12:00. Podczas przerwy technicznej w banku niedostępny będzie system inwestycyjny.

mBank

Przerwę techniczną w działaniu jednej z usług zapowiedział także mBank. Klienci banku nie skorzystają z usługi eMaklera. Niedostępność potrwa od godziny 22:10 w piątek (31 grudnia) do godziny 01:00 w niedzielę (2 stycznia 2022 r.).

Bank Pocztowy

Przerwę techniczną na noworoczny weekend zapowiedział również Bank Pocztowy. Prace modernizacyjne będą mieć miejsce od godziny 18:00 w piątek (31 grudnia) do godziny 14:00 w sobotę (1 stycznia). W tym czasie wystąpią przerwy w dostępie do usług Banku Pocztowego, w tym bankowości internetowej i mobilnej oraz w dostępie do infolinii. Niedostępne będą następujące usługi

płatności mobilne Blik,

płatności Pay-By-Link,

płatności kartą w Internecie z uwierzytelnieniem 3D Secure, zamawianie kart, przypisywanie kart do portfeli zewnętrznych Google Pay, Garmin Pay, Apple Pay, Xiaomi Pay,

przelewy i operacje na kartach w bankowości internetowej i mobilnej,

automatyczne płatności za autostrady Autopay,

doładowania telefonu na kartę,

wnioski o Kredyt online i inne wnioski w Markecie Cyfrowym, w tym wnioski o kartę kredytową, usługi pocztowe e-Awizo oraz Polecony do skrzynki, wnioski o przystąpienie do promocji po otwarciu Konta w Porządku lub zarejestrowanie karty w promocji Mastercard Bezcenne Chwile oraz wnioski związane z Tarczami Finansowymi,

wnioski o karty debetowe,

wnioski o przeniesienie rachunku z innego banku,

wnioski o kontakt na stronie banku pocztowy.pl.

"W tym czasie płatności kartą oraz wypłaty z bankomatów będą przebiegać bez zakłóceń" - podaje Bank Pocztowym w komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie internetowej.

Nest Bank

W piątek utrudnienia czekają także na klientów Nest Banku. Przerwa techniczna rozpocznie się w piątek (31 grudnia) o godzinie 21:00, a jej zakończenie planowane jest na sobotę (1 stycznia) o godzinie 13:00. Podczas prac serwisowym niedostępna będzie usługa Blik, płatności za zakupy internetowe, operacje na saszetkach, przelewy natychmiastowe, opcja doładowania telefonu komórkowego, otwieranie nowego konta, składanie wniosków o wydanie karty oraz zasilanie rachunku. Natomiast zlecenie klientów zostaną zapisane w systemie i zrealizowane po zakończeniu prac.

Volkswagen Bank

Volkswagen Bank również zapowiedział planowane prace techniczne, które rozpoczną się w piątek (31 grudnia) o godzinie 16:00 i potrwają do soboty (1 stycznia 2022 r.) do godziny 20:30. Podczas przerwy serwisowej klienci banku muszą liczyć się z ograniczeniami w dostępie do rachunków online. W podanym czasie mogą występować trudności podczas płatności kartami płatniczymi.

