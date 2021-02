Utrudnienia w dużych bankach – lepiej zrobić przelew przed weekendem

fot. lucadp / Shutterstock

Lepiej nie zwlekać ze zrobieniem przelewu do weekendu. Aż siedem banków zapowiedziało przerwy techniczne, utrudnienia dotyczą w większości logowania do bankowości online oraz wykonywania przelewów Blik.

Jak co tydzień redakcja Bankier.pl sprawdza, które instytucje zapowiedziały utrudniania podczas codziennego bankowania online. Pierwsze przerwy rozpoczną się już w piątkowy wieczór.

Przerwa techniczna – Santander Bank Polska

Już w piątek (19 lutego) rozpocznie się przerwa techniczna w Santander Banku Polska. Prace rozpoczną się w piątek o godzinie 22:00 i potrwają do soboty (20 lutego) do godziny 7:30. W tym czasie klienci banku nie skorzystają z płatności Blik, przelewów natychmiastowych, kantoru oraz Przelewów24. Krótsza, bo od godziny 23:00 w piątek, będzie przerwa w dostępie do bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej.

Przerwa serwisowa – Volkswagen Bank Polska

Również w piątek (19 lutego) prace serwisowe będzie przeprowadzał Volkswagen Bank Polska. Przerwa techniczna potrwa od godziny 20:00 do 21:00. Podczas prac informatycznych klienci muszą liczyć się z utrudnieniami w dostępie do rachunku online, bankowości telefonicznej oraz płatności kartami.

Przerwa informatyczna – Credit Agricole

Credit Agricole zapowiedział przerwę techniczną w nocy z soboty na niedzielę (20/21 lutego). Klienci pomiędzy godziną 23 a 9 nie zalogują się do systemów bankowości internetowej, telefonicznej oraz aplikacji mobilnej. Dodatkowo podczas przerwy niedostępne będą płatności Blik, płatności internetowe Przelew Online oraz automatyczny serwis telefoniczny IVR.

Przerwa techniczna – Bank Polskiej Spółdzielczości

Popołudniowa przerwa techniczna czeka na klientów Banku Polskiej Spółdzielczości. Pomiędzy godziną 12:40 a 20:30 w sobotę (20 lutego) BPS zapowiedział prace serwisowe. W tym czasie mogą "wystąpić przerwy w dostępie do systemu bankowości elektronicznej" – podaje BPS.

Natomiast krótsza przerwa modernizacyjna rozpocznie się w sobotę (20 lutego) o godzinie 20:00 i potrwa to 1 w nocy w niedzielę (21 lutego). Podczas prac klienci Banku Polskiej Spółdzielczości nie wyślą przelewów zagranicznych oraz przelewów natychmiastowych ExpresElixir.

Przerwa modernizacyjna – Toyota Bank

Sobota (20 lutego) to najwidoczniej dobry dzień na przerwę techniczną. Oprócz Credit Agricole i Banku Polskiej Spółdzielczości również klienci Toyota Banku muszą liczyć się z ograniczeniami. Przerwa potrwa od 15 do 18 w sobotę (20 lutego), w jej trakcie mogą wystąpić utrudnienia podczas korzystania z bankowości internetowej, telefonicznej oraz usług tzw. szybkich płatności.

Przerwa serwisowa – Bank Pocztowy i EnveloBank

Bank Pocztowy i EnveloBank informują na stronie internetowej o przerwie serwisowej. W niedzielę (21 lutego) od 3 do 7 w nocy może wystąpić brak opcji płatności kartą w sklepach internetowych, które wymagają autoryzacji 3D Secure oraz nie będą wysyłane SMS-y z z potwierdzeniem usunięcia karty z portfela. Podczas przerwy technicznej klienci nie będą mieć możliwości przyłączania karty do portfela cyfrowego (GooglePay, ApplePay, GarminPay).

Dominika Florek