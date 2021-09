Przelew niedostępny? Weekendowe przerwy techniczne w bankach mogą pokrzyżować plany

fot. lucadp / / Shutterstock

Utrudnienia przy płatnościach Blik za zakupy, niedostępna aplikacja mobilna oraz przelewy natychmiastowe - banki zapowiedziały prace serwisowe na weekend. Jak co tydzień w Bankier.pl przygotowaliśmy listę przerw technicznych.

Na najbliższy weekend aż jedenaście banków zapowiedziało przerwy techniczne. Klienci następujących instytucji muszą liczyć się z utrudnieniami: PKO Banku Polskiego, Inteligo, ING Banku Śląskiego, Banku Pekao, Credit Agricole, Santander Banku Polska, BNP Paribas, Nest Banku, Getin Banku, Banku Pocztowego, Toyota Banku oraz Banku Polskiego Spółdzielczości.

Prace serwisowe w PKO BP i Inteligo

W najbliższy weekend klienci PKO Banku Polskiego oraz Inteligo muszą liczyć się z licznymi utrudnieniami. W niedzielę (19 września) od północy do godziny 12:30 niedostępny będzie serwis bankowości internetowej, telefoniczny, aplikacja mobilna, funkcja Open Banking oraz usługa „Płacę z iPKO” / „Płacę z Inteligo”.

Pomiędzy północą a godziną 6:00 niedostępna będzie aplikacja mobilna dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Z kolei w godzinach 6:00 do 12:00 będzie można tylko wypłacać pieniądze z bankomatów, płacić w sklepach stacjonarnych oraz internetowych za pomocą Blika.

"W ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure 2 dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty, a w godzinach 0:00-3.00 mogą wystąpić utrudnienia w płaceniu kartą w internecie" - podaje PKO BP.

Bank Pekao

Prace modernizacyjne w najbliższy weekend będzie przeprowadzał także Bank Pekao. Rozpoczną się w sobotę (18 września) o godzinie 7:00 i potrwają do niedzieli (19 września) do godziny 22:00. W tym czasie utrudnienia wystąpią podczas składania dyspozycji i zleceń w serwisie Pekao24Makler, aplikacji mobilnej Pekao24Makler i platformie eTrader Pekao.

Przerwa techniczna w ING Banku Śląskim

Prace serwisowe zapowiedział także ING Bank Śląski. W nocy z soboty na niedzielę (18 na 19 września) pomiędzy północą a godziną 5:30 niedostępne będą płatności internetowych kartami z dodatkowym uwierzytelnieniem (3DSecure), zamawianie kart płatniczych, przypisanie do telefonu kart w aplikacji Moje ING Mobile, dodawanie kart Mastercard z poziomu portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay), wykonywanie przelewu z rachunku karty kredytowej, realizacja operacji na kartach w bankowości elektronicznej, aktywowanie kart, zmiana limitów transakcyjnych i nadawanie kodów PIN.

Dodatkowo podczas przerwy techniczne niedostępne będą także zakupy nowych produktów przez stronę internetową lub w Moim ING (np. wniosek o konto, kartę, pożyczkę), obsługa funkcji kartowych oraz procesów ecustody w ING Business

Natomiast dzień wcześniej w sobotę (18 września) od godziny 8:00 - 20:00 niedostępny będzie moduł Makler w systemie bankowości internetowej oraz aplikacja ING Makler Mobile.

Credit Agricole

Bank Credit Agricole zapowiedział prace serwisowe. W nocy z soboty na niedzielę (18 na 19 września) od północy do godziny 7:30 niedostępny będą płatności Blik, serwisy CA24 (eBank, mobilny, tekstowy), chatbot, automatyczny serwis telefoniczny IVR oraz płatności internetowe Przelew Online. W tym czasie bank nie będzie wysyłać powiadomień SMS o wykonanej transakcji kartą.



"Karty płatnicze w sklepach i punktach usługowych oraz przy wypłacie z bankomatów będą działać normalnie. Jednak na wszelki wypadek miej przy sobie gotówkę" - informuje Credit Agricole.

Prace serwisowe w Santander Bank Polska

Przerwa techniczna w Santander Banku Polska rozpocznie się już w piątek (17 września) o godzinie 22:00 i potrwa do godziny 7:30 w sobotę (18 września). W trakcie prac serwisowych niedostępna będzie usługa Blik, przelewy natychmiastowe, Kantor Santander i Przelew24. Natomiast godzinę później od 23:00 niedostępny będzie system bankowości internetowej oraz aplikacja mobilna.

Przerwa techniczna w BNP Paribas

Z kolei na poniedziałek (20 września) przerwę techniczną zapowiedział BNP Paribas. Od godziny 21:00 do 23:59 klienci banku nie zalogują się do systemów GOonline Biznes, GOmobile Biznes, GOconnect Biznes (Host to Host).

Nest Bank z niedostępną jedną usługą

Klienci Nest Banku w niedziele (19 września) pomiędzy godziną 4:00 a 8:00 nie zapłacą kartą debetową za zakupy internetowe z użyciem 3D-Secure. Bank zapowiedział przerwę techniczną w działaniu usługi.

Getin Bank z przerwą techniczną

Przerwa techniczna czeka także klientów Getin Banku. Na noc z soboty na niedzielę (18 na 19 września) od północy do godziny 6:00 bank zapowiedział prace serwisowe. W tym czasie niedostępna będzie bankowość internetowa oraz aplikacja mobilna.

Prace administracyjne w Banku Pocztowym

Natomiast w niedzielę (19 września) pomiędzy godziną 4:00 a 8:00 utrudnienia czekają na klientów Banku Pocztowego. W trakcie prac administracyjnych niedostępne będą płatności kartą w internecie z usługą 3D Secure oraz przyłączanie kart do portfeli cyfrowych Google Pay/Apple Pay/GaminPay.

Utrudnienia w Banku Polskiej Spółdzielczości

Przerwa techniczna w Banku Polskiej Spółdzielczości rozpocznie się w sobotę (18 września) o godzinie 7:00 i potrwa do niedzieli (19 września) do godziny 18:00. Podczas prac serwisowych klienci muszą liczyć się z utrudnieniami w dostępie do systemu bankowości elektronicznej.

Przerwa techniczna w Toyota Banku

Klienci Toyota Banku muszą liczyć się z utrudnieniami podczas autoryzacji płatności kartą. Bank zapowiedział przerwę techniczną, która jest planowana na niedzielę (19 września) pomiędzy godziną 4:00 a 6:00.

