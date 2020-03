Będą przerwy w m.in. PKO BP, ING i BNP Paribas

W ten weekend przerwy mogą zaskoczyć spore grono klientów. Do przeprowadzających prace w ten weekend należą duże i znane marki bankowe m.in. PKO Bank Polski, ING Bank Śląski, BNP Paribas Bank Polska czy Bank Millennium.

Duża część prac zostanie „odhaczona” już w sobotni poranek, a same utrudnienia nie powinny potrwać więcej niż kilka godzin. W czasie przerwy część klientów może mieć problemy z płatnościami kartą lub wypłatami środków z bankomatów.

Przerwa w Banku BPS

Już w piątek (6 marca 2020 r.) Bank BPS weźmie na warsztat swoją bankowość internetową, co spowoduje brak dostępu do systemu transakcyjnego. Prace będą wykonywane od godz. 23.00 do godz. 1.00 dnia następnego.

To jednak nie koniec prac w Banku BPS. Sobota, (7 marca), godz. 10.00 - 14.00 to czas, kiedy nie sprawdzimy salda na rachunkach. Od godz. 21.00 do godz. 3.00 dnia następnego (niedziela, 8 marca) mogą wystąpić przerwy w dostępności systemu e25, z kolei od godz. 21.00 (sobota, 7 marca) do godz. 23.00 w niedzielę (8 marca) bank nie będzie uczestniczył w rozliczeniach ExpressElixir.

Przerwa w Banku Millennium

Na krótką przerwę muszą się przygotować klienci Banku Millennium. W sobotę (7 marca) w godz. 1.00 – 2.00 mogą wystąpić utrudnienia w realizacji niektórych transakcji. Wśród nich bank wymienia przelewy w bankowości internetowej (Millenet) i aplikacji mobilnej, internetowe płatności BLIK, a także płatności kartami.

Prace serwisowe zapowiadają również BNP Paribas Bank Polska oraz jego internetowa marka BGŻOptima. Bank zaplanował ich przeprowadzenie w nocy z piątku na sobotę (6/7 marca) w godzinach od 23.00 do godz. 1.00. Prace obejmują systemy bankowości internetowej, (BiznesPl@net, Pl@net, BGŻOptima oraz GOmobile Biznes, Mobile BiznesPl@net), które w podanym czasie będą niedostępne.

Przerwa w Idea Banku

Idea Bank dołącza do listy banków, które za prace informatyczne biorą się już w piątek (6 marca). Od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego (sobota, 7 marca) klienci nie zalogują się do bankowości internetowej Idea Cloud oraz aplikacji mobilnej.

Przerwa w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski informuje na swojej stronie internetowej o kilkugodzinnej przerwie zaplanowanej na noc z soboty na niedzielę (7/8 marca). Od północy do godz. 5.30 mogą wystąpić problemy z dostępnością systemu Moje ING, aplikacji mobilnej Moje ING mobile, płatności BLIK, przelewów ekspresowych oraz płatności internetowych Płać z ING.

To jednak nie koniec ograniczeń na ten weekend. Bank uprzedza również, że w podanych godzinach nie będzie działał cały szereg dodatkowych funkcji takich jak aktywowanie karty i nadawanie PIN-u, zamawianie karty Mastercard w telefonie i aktywowanie tego rodzaju płatności, dodawanie karty VISA zbliżeniowa do aplikacji Google Pay oraz Apple Pay, realizowanie przelewu z rachunku karty kredytowej i natychmiastowe rozliczanie wymiany walut w Kantorze.

Przerwa w PKO Banku Polskim i Inteligo

Niektóre usługi wyłączy czasowo w ten weekend także PKO Bank Polski. W niedzielę (8 marca) od godz. 1.00 do godz. 3.15 nie będzie możliwości dokonania płatności zbliżeniowych IKO oraz realizowania transakcji kodem BLIK w terminalach eService. Ponadto do godz. 3.50 nie będą działały bankomaty oraz wpłatomaty banku. Przerwa obejmuje również klientów Inteligo.

Przerwa w Toyota Banku

Toyota Bank przesunął prace na poniedziałkowy poranek (9 marca). Od godz. 7.00 do godz. 8.00 klienci mogą napotkać na utrudnienia w dostępie do usługi pobierania wyciągów w bankowości internetowej.

Przez cały weekend tj. od 6 do 8 marca, nie będzie można dodzwonić się na infolinię BLIK z uwagi na prowadzone prace techniczne. Klienci, którzy będą chcieli zasięgnąć informacji lub zgłosić problem z usługą, mogą w podanym czasie wysyłać wiadomości na odpowiedni adres e-mail.

MDe