Zrób przelew wcześniej. Banki zapowiedziały przerwy techniczne

Niedostępność płatności Blik na telefon, brak możliwości wypłaty pieniędzy z wpłatomatów czy zrobienia przelewu - utrudnienia czekają na klientów kilku banków w najbliższy weekend. Jak co tydzień, na Bankier.pl sprawdzamy przerwy techniczne.

Na najbliższy weekend cztery banki zapowiedziały przerwy techniczne: ING Bank Śląski, Bank Pekao, Alior Bank oraz Toyota Bank. Pierwsze niedostępności zaczną się w sobotę.

Przerwa techniczna w ING Banku Ślaskim

W najbliższy weekend będzie przerwa techniczna w działaniu wpłatomatów w ING Banku Śląskim. W nocy z soboty na niedzielę (11 na 12 września) pomiędzy godziną 22:00 a 3:00 oraz z niedzieli na poniedziałek (12 na 13 września) od godziny 22:30 do 5:00. W tym czasie wystąpi przerwa w działaniu wpłatomatów ING Banku Śląskiego oraz sieci Planet Cash.

Dodatkowo w sobotę (11 września) bank przeprowadzi prace serwisowe w module Makler oraz aplikacji ING Makler Mobile. Pomiędzy godziną 8:00 a 20:00 niedostępny będzie moduł Makler w systemie bankowości internetowej oraz aplikacja ING Makler Mobile.

Bank Pekao z przerwą w działaniu Blika

Dwie przerwy techniczne zaplanował Bank Pekao. W niedzielę (12 września) pomiędzy 0:30 a 4:30 klienci nie zrobią przelewu na telefon Blik w aplikacji mobilnej oraz przelewu natychmiastowego Express Elixir. W ten sam dzień od 1:30 do 2:30 niedostępny będzie serwis bankowości internetowej, aplikacja mobilna, Pekao24Makler oraz platformy eTrader Pekao.

Prace serwisowe w Alior Banku

W sobotę (11 września) od godziny 9:00 do 21:00 niedostępny będzie system inwestycyjny dla klientów Alior Banku. W tym czasie instytucja będzie przeprowadzać prace serwisowe.

Utrudnienia w Toyota Banku

Klienci Toyota Banku muszą liczyć się z utrudnieniami w niedzielę (12 września) w godzinach od 6:00 do 14:00. Podczas prac serwisowych wystąpią czasowe niedostępności w dostępie do systemu bankowości elektronicznej, autoryzacji transakcji kartowych, zastrzeżenia karty, zmiany limitów oraz kodu PIN do usług tzw. szybkich płatności oraz systemu składania wniosków online.

Dominika Florek