Przepychanki wokół TVP trwają. Sąd Okręgowy oddalił wniosek o zabezpieczenie

Sąd jasno się wypowiedział. Wpisał likwidację Radia Katowice do KRS To już nie tylko decyzja referendarza. Jak poinformował resort kultury, wpisu o otwarciu likwidacji spółek mediów publicznych do KRS został zweryfikowany przez sąd, który przychylił się do argumentacji ministerstwa. Sprawa dotyczy Regionalnej Rozgłośni w Katowicach "Radio Katowice" S.A. w likwidacji.