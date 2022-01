Przepustka COVID-19 ważna przez pół roku może być problemem podczas ferii

Władze Tajlandii: do końca roku COVID-19 ma być uznany za chorobę endemiczną

Jeśli utrzymają się obecne trendy epidemiczne, to Tajlandia do końca roku uzna COVID-19 za chorobę endemiczną, nie czekając na decyzję Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – zapowiedziały w czwartek władze tego azjatyckiego kraju.