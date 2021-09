Przeprowadzka sposobem na tańsze OC? Sprawdzamy

fot. Mateusz Wlodarczyk / /

Pandemia COVID-19 wywołała duży wzrost zainteresowania działkami budowlanymi. To oczywisty sygnał, że wielu Polaków chce się wyprowadzić poza największe miasta.

Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili przyjrzeć się pewnej kwestii związanej z przeprowadzką poza metropolię. Chodzi o to, czy zamieszkanie w okolicach jednego z największych miast skutkuje spadkiem kosztów obowiązkowej polisy OC. To ciekawe pytanie, ponieważ informacje na temat miejsca zamieszkania kierowcy i garażowania auta są zwykle wymagane przed kalkulacją składki za OC.

Eksperci Ubea.pl sprawdzili ceny OC w 18 różnych miejscach

Analiza porównywarki Ubea.pl odpowiada na pytanie, ile przykładowy kierowca o cechach typowych dla statystycznego ubezpieczającego zapłaciłby za OC, mieszkając na terenie centralnego miasta aglomeracji i nieco mniejszych ośrodków miejskich. Eksperci Ubea.pl wzięli pod uwagę pięć aglomeracji (warszawską, krakowską, trójmiejską, wrocławską i poznańską).

„W obrębie każdej aglomeracji koszt OC został obliczony dla centralnego ośrodka miejskiego i dwóch lub trzech mniejszych miast. Przy ich wyborze decydującym kryterium była liczba ludności” - wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Trzeba dodać, że przykładowy kierowca to czterdziestolatek, który użytkuje samochód Dacia Logan 1.2 16V Access z roku 2014 (75 KM / 55 kW, 1149 cm³). Ten klient zakładu ubezpieczeń ostatnią szkodę spowodował pięć lat temu.

„Na końcu artykułu można znaleźć szczegółowe informacje na temat modelowego klienta ubezpieczyciela oraz jego pojazdu” - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Różnice w kosztach taniego OC są dość widoczne

Poniższa tabela przedstawia poziom składki najtańszego OC, które 19 września 2021 r. było dostępne dla przykładowego kierowcy mieszkającego i przechowującego samochód na terenie 18 miast. Analiza cen wskazuje, że przeprowadzka do mniejszego miasta w poszczególnych aglomeracjach wiązałaby się ze spadkiem kosztów OC o 2% - 24%.

„W świetle przedstawionych danych szczególnie dużymi różnicami rocznej składki cechuje się aglomeracja wrocławska” - podaje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Małe różnice w cenach OC odnotowano w aglomeracji poznańskiej

Niewielkie procentowe różnice odnotowano natomiast dla aglomeracji poznańskiej. W przypadku tanich polis OC poziom kwotowych różnic nawet przy wyniku 21% - 24% nie był jednak imponujący. Kierowca mieszkający w mniejszym mieście aglomeracji mógłby rocznie zaoszczędzić najwyżej 126 zł. Taką sumę trudno uznać za bardzo znaczącą.

„Ubezpieczyciele nie proponują wyższych rabatów za zamieszkanie poza największym miastem, ponieważ dobrze zdają sobie sprawę, że bardzo wielu kierowców osiedlających się pod metropoliami i tak dojeżdża niemal codziennie do dużego miasta. Taką sytuację potwierdzają też historyczne dane na temat szkodowości” - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Porównanie kosztów OC w okolicach Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania i Trójmiasta (IX 2021 r.) Miejsce zamieszkania właściciela auta Cena najtańszego OC dla przyjętych założeń Aglomeracja warszawska Warszawa (04-301) 483 zł Legionowo (05-120) 444 zł Otwock (05-402) 431 zł Piaseczno (05-500) 442 zł Aglomeracja krakowska Kraków (30-612) 440 zł Olkusz (32-300) 377 zł Skawina (32-050) 411 zł Wieliczka (32-020) 396 zł Aglomeracja trójmiejska Gdańsk (80-288) 498 zł Gdynia (81-116) 466 zł Rumia (84-232) 423 zł Tczew (83-101) 407 zł Aglomeracja wrocławska Wrocław (51-514) 522 zł Oleśnica (56-400) 396 zł Oława (55-203) 413 zł Aglomeracja poznańska Poznań (60-179) 454 zł Swarzędz (62-020) 415 zł Luboń (62-030) 446 zł Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ubea.pl z 19.09.2021 r.

Założenia dotyczące przykładowego kierowcy:

Ubezpieczany kierowca to mężczyzna, który ma 40 lat. Jest żonatym ojcem dwójki dzieci (w wieku 9 i 11 lat). Pracuje jako urzędnik. Prawo jazdy posiada od stycznia 2000 r. i do dzisiaj zawarł już 14 umów ubezpieczenia OC. Ostatnią szkodę spowodował 5 lat temu, dzięki czemu posiada zniżkę na OC w wysokości 40%.

Jego samochód to srebrna Dacia Logan 1.2 16V Access z 2014 r. (75 KM / 55 kW, 1149 cm³). Posiada ją od września 2018 r., a auto zostało pierwszy raz zarejestrowane w Polsce w lipcu 2014 r. Przebieg auta to 70 000 km, a przewidywany roczny przebieg wynosi 10 000 km. W nocy auto przebywa we wspólnym garażu w bloku. Samochód jest używany regularnie, jedynie do celów prywatnych. Za granicą nasz przykładowy kierowca porusza się swoim autem mniej niż miesiąc w roku. Pojazd nie posiada autoalarmu. Nie ma żadnych uszkodzeń ani nie był tuningowany.

Ubezpieczenie OC ma zacząć obowiązywać 21.09.2021 r. Kierowca kupuje polisę przez internet i chce ją opłacić jednorazowo.