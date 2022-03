Przepracowany personel Czarnobyla zaprzestaje napraw związanych z bezpieczeństwem

Pracownicy obsługujący zakłady utylizacji odpadów radioaktywnych w elektrowni nuklearnej w Czarnobylu przestali przeprowadzać naprawy związane z bezpieczeństwem, ponieważ są przemęczeni. Ne mieli odpoczynku od czasu zajęcia tej elektrowni przez Rosję - poinformowała w niedzielę Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) powołując się na informacje otrzymane od ukraińskiego urzędu dozoru.

"Ukraiński urząd dozoru poinformował MAEA, że pracownicy (Czarnobyla) nie przeprowadzają już napraw i konserwacji sprzętu związanego z bezpieczeństwem, częściowo z powodu fizycznego i psychicznego zmęczenia po pracy bez przerwy przez prawie trzy tygodnie" - podała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w oświadczeniu, nie omawiając szczegółowo tych prac.

