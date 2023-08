Przepis na sukces? Dyrektorzy marketingu wskazali najważniejszy czynnik

89 proc. dyrektorów działów marketingu wskazało, że zdolność do wspierania nowatorskich rozwiązań stanowi kluczowy czynnik długofalowego sukcesu firmy – wynika z raportu "2023 Global Marketing Trends".

Jednym ze wskazanych w raporcie firmy Deloitte "2023 Global Marketing Trends" trendów jest postrzeganie inwestycji w marketing jako metody przeciwdziałania negatywnym zjawiskom rynkowym. Zdaniem autorów badania, kluczowymi wyzwaniami w najbliższych miesiącach będą niestabilna sytuacja gospodarcza oraz utrzymująca się wysoka inflacja.

"Czterech na dziesięciu ankietowanych wskazało, że w odpowiedzi na te zdarzenia ich firmy zamierzają częściej wykorzystywać narzędzia takie jak sztuczna inteligencja do analizy danych na temat konsumentów" – stwierdzono.

Jak dodano, 36 proc. respondentów wskazało, że ich pracodawcy zamierzają skupić się na ekspansji rynkowej. "Tyle samo odpowiedzi dotyczyło zastosowania nowoczesnych technologii w procesie personalizacji produktu" – przekazano.

W badaniu stwierdzono, iż "ostatnie lata nauczyły przedsiębiorców, że niespodziewane zdarzenia, mające poważne konsekwencje dla biznesu, wymagają kreatywnych rozwiązań".

"Wiedzą o tym doskonale dyrektorzy działów marketingu najszybciej rozwijających się światowych firm – 89 proc. z nich wskazało, że zdolność do wspierania nowatorskich rozwiązań stanowi kluczowy czynnik długofalowego sukcesu przedsiębiorstwa. Co drugi z nich wskazał z kolei, że ich pracodawca dba o to, aby w przedsiębiorstwie istniała przestrzeń dla rozwoju kreatywności" – przekazano.

Zgodnie z raportem, pojawiające się wyzwania gospodarcze mogą dla części firm stanowić powód do rezygnacji z celów zrównoważonego rozwoju. Jak zaznaczono, według uczestniczących w ankiecie przedstawicieli działów marketingowych "takie podejście jest jednak niewłaściwą strategią". "Kwestie środowiskowe, społeczne oraz dotyczące równości w miejscu pracy będą ich zdaniem kluczowe dla budowania siły i wizerunku marki w najbliższej przyszłości" – przekazano.

Co ze zrównoważonym rozwojem?

Najpopularniejszą formą zaangażowania firm w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju – jak wynika z badania – jest reorganizacja wewnętrznych procesów, np. ograniczenie ilości generowanych odpadów. Zauważono, że chęć podjęcia takich inicjatyw wskazał co drugi ankietowany przedstawiciel kadry wyższego szczebla.

"Prawie połowa odpowiedzi (47 proc.) dotyczyła promowania bardziej zrównoważonych produktów oraz usług, a 45 proc. badanych wskazało na wyznaczanie przez ich pracodawcę długofalowych celów, np. środowiskowych. Jednocześnie tylko co czwarty badany wymienił działania przedsiębiorstw mające na celu promowanie zrównoważonych zachowań konsumenckich" – wynika z badania.

W raporcie zwrócono również uwagę na rosnącą powszechność współpracy przedsiębiorstw z twórcami cyfrowymi. Jak oceniono, w przyszłości partnerstwa na linii marka-kreator treści staną się jeszcze bardziej powszechne. "Co drugi ankietowany wskazał, że ich pracodawcy chcą podjąć takie działania w trakcie najbliższych 24 miesięcy (obecnie odsetek takich firm wynosi 32 proc.)" – poinformowano.

Zgodnie z raportem, jednym z obszarów, który według marketerów stanowi realną szansę dla firm na rozwój, jest metawersum. Stwierdzono, że obecnie "wiele organizacji nie jest w stanie wykorzystać tej technologii do celów komercyjnych, przede wszystkim ze względu na trudności z jej wdrożeniem w codzienną działalność (45 proc. odpowiedzi)". "Z drugiej strony ponad 70 proc. ankietowanych przyznało, że ich firmy w najbliższych miesiącach zamierzają zainteresować się tym obszarem, m.in. ze względu na perspektywę intensyfikacji doświadczeń konsumenckich" – przekazano.

Jak wynika z badania, równie istotną z punktu widzenia działów marketingu technologią jest blockchain. Oceniono, że jedną z największych zalet tego narzędzia jest możliwość zwiększenia bezpieczeństwa danych konsumentów, co ma "szczególne znaczenie dla sektorów podlegających ścisłym regulacjom". Czterech na dziesięciu ankietowanych zamierza promować fakt wykorzystania łańcucha bloków w codziennej działalności swojego pracodawcy – wskazano.

Raport "2023 Global Marketing Trends" został opracowany na podstawie odpowiedzi ponad tysiąca przedstawicieli działów marketingu światowych firm, którzy podzielili się swoimi prognozami w obszarze najważniejszych trendów marketingowych na najbliższe dwa lata. (PAP)

