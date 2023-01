Przemyt na wschodniej granicy. Już nie tytoń jest numerem jeden

Przemyt na wschodniej granicy od czasu jej uszczelnienia udało się ograniczyć, poza wywozem do Ukrainy aut kradzionych w Europie - informuje wtorkowa "Rzeczpospolita".

/ Straż Graniczna

Jak wynika z danych Straży Granicznej (SG), do których dotarła "Rzeczpospolita", liczba przerzuconych z Białorusi papierosów, głównego "towaru eksportowego" reżimu Łukaszenki, spadła w 2022 r. o 94 proc., z Ukrainy - o 74 proc. A kontrabanda tytoniu z tych krajów zmalała o jedną trzecią, a z Rosji praktycznie ustała.

Według dziennika o 50 proc. zwiększyła się jednak wartość przemytu samochodów na granicy Polski z Ukrainą. SG zablokowała w 2022 r. wywóz 215 aut - to co prawda o 30 mniej niż w 2021 r., za to bardziej luksusowych, bo wartych łącznie 11,8 mln zł, a rok wcześniej blisko 7,9 mln zł.

"Jadący do Ukrainy próbują wywieźć samochody osobowe i dostawcze z przerobionymi numerami i na sfałszowanych dokumentach - skradzione w Europie, rzadziej w Polsce. Boom rozpoczął się podczas chwilowego zniesienia cła za auta sprowadzane do Ukrainy" - czytamy.

"Nowym zjawiskiem są legalne samochody, w których zostały zamontowane skradzione podzespoły, np. silniki" – mówi cytowany przez "Rz" Dariusz Sienicki, rzecznik Nadbużańskiego Oddziału SG. Trefny składak – dostawczy renault ujawniony na przejściu w Hrebennem – miał silnik i skrzynię biegów z aut poszukiwanych jako skradzione we Francji.

aop/ ok/